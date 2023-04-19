В Алматинской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

Проводятся все необходимые следственные действия с назначением ряда судебно-медицинских экспертиз

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Конаев. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 13 апреля в полицию Уйгурского района обратилась местная жительница, сообщившая об изнасиловании своей дочери. Данный факт зарегистрирован по признакам статьи 120 УК РК, - 13 апреля в полицию Уйгурского района обратилась местная жительница, сообщившая об изнасиловании своей дочери. Данный факт зарегистрирован по признакам статьи 120 УК РК, сообщает пресс-служба МВД РК.





Подозреваемый в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней задержан полицейскими Алматинской области. В настоящее время он водворен в ИВС.





В рамках расследования указанного факта проводятся все необходимые следственные действия с назначением ряда судебно-медицинских экспертиз. Проверяются доводы сторон для всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.





В соответствии со статьей 201 УПК РК, а также в интересах следствия подробности не подлежат разглашению.





Напомним , в конце марта стало известно, что второклассника изнасиловали два ученика пятого класса в школе поселка Касымбек Алматинской области. Причем один из малолетних насильников утверждает, что с ним проделывал то же самое ученик 8-го класса. По словам жителей села, администрация школы всеми силами и средствами пытается спустить ситуацию на тормозах.





Полиция Туркестанской области расследует дело об изнасиловании ученика пятого класса. Подозреваемый - ученик шестого класса.





В Алматы учительница обвинила директора школы в надругательстве.



