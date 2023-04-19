18.04.2023, 19:15 29016
В Алматинской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
Фото: Depositphotos
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Конаев. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 13 апреля в полицию Уйгурского района обратилась местная жительница, сообщившая об изнасиловании своей дочери. Данный факт зарегистрирован по признакам статьи 120 УК РК, сообщает пресс-служба МВД РК.
Подозреваемый в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней задержан полицейскими Алматинской области. В настоящее время он водворен в ИВС.
В рамках расследования указанного факта проводятся все необходимые следственные действия с назначением ряда судебно-медицинских экспертиз. Проверяются доводы сторон для всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.
В соответствии со статьей 201 УПК РК, а также в интересах следствия подробности не подлежат разглашению.
Напомним, в конце марта стало известно, что второклассника изнасиловали два ученика пятого класса в школе поселка Касымбек Алматинской области. Причем один из малолетних насильников утверждает, что с ним проделывал то же самое ученик 8-го класса. По словам жителей села, администрация школы всеми силами и средствами пытается спустить ситуацию на тормозах.
Полиция Туркестанской области расследует дело об изнасиловании ученика пятого класса. Подозреваемый - ученик шестого класса.
В Алматы учительница обвинила директора школы в надругательстве.
В январе 2023 года в стране зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних - сразу на 32% больше, чем в январе 2022 года.
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19.04.2023, 17:24 2726
Житель Актюбинской области забил волка цепью
Фото: МВД РК
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Актобе. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе мониторинга соцсетей полицейские Актюбинской области выявили видео, на котором заснято жестокое избиение волка цепью, сообщает пресс-служба МВД РК.
Сотрудники Иргизского районного ОП установили 37-летнего жителя района. По словам задержанного, волк хотел напасть на его скот. И чтобы уберечь животных, он догнал хищника на мотоцикле и забил цепью.
В отношении сельчанина начато досудебное расследование по части 3 статьи 316 УК РК "Жестокое обращение с животным".
Напомним, на жителя Алматинской области завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как по трассе привязанная к движущемуся автомобилю бежит собака.
Сообщить о жестоком обращении с животными теперь будет можно по номеру горячей линии. В случае выявления фактов жестокого обращения с животными просим сообщать по номеру +7 (777) 195-99-00 (WhatsApp).
19.04.2023, 13:05 7931
Сотрудников отдела образования Талдыкоргана подозревают в миллиардных хищениях
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба задержала работников отдела образования Талдыкоргана. Они подозреваются в миллиардных хищениях, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
Указанные лица подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе путем безвозмездного перечисления под видом заработной платы аффилированным лицам, фактически не работающим в сфере образования. Предварительный ущерб составляет около 2 млрд тенге", - сообщила пресс-служба Антикора.
В настоящее время наложены аресты на 29 объектов недвижимого имущества, дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела.
Подозреваемые лица задержаны и с санкции суда заключены под стражу.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Талдыкоргане задержали главбуха отдела образования. У задержанной обнаружили миллиард тенге, ключи от 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник и ювелирные изделия.
Также в Кызылординской области выявлены многомиллионные хищения в сфере образования. Чиновники подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн тенге.
18.04.2023, 21:24 24696
В Шымкенте за взятку задержаны высокопоставленные сотрудники районного акимата
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима городского района и главного специалиста акимата. Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту.
Они подозреваются в получении взятки в размере 60 млн тенге от предпринимателя за покровительство при исполнении договора о государственных закупах по благоустройству мегаполиса.
С санкции суда Шымкента заместитель акима арестован на два месяца.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, департаментом КНБ по Костанайской области по факту коррупционного правонарушения задержан руководитель РГП на ПХВ "Резерв".
В Мангистауской области экс-подполковник полиции заплатит штраф более 2 млн тенге за взятку.
В Актюбинской области директора школы оштрафовали на 18 млн тенге за взятку.
18.04.2023, 13:23 35786
Схрон с похищенным в ходе январских событий оружием обнаружен в Жамбылской области
Фото: ДП Жамбылской области
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Тараз. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории заброшенного завода в селе Толе би Шуского района обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.
Полицейские изъяли пистолет марки МР-446 калибра 9 мм, похищенный в ходе январских событий со склада ДП области, одноствольное охотничье ружье марки ИЖ 16-го калибра, одноствольное охотничье ружье марки ИЖ 18-Е 16-го калибра, охотничье ружье марки ИЖ 18 16-го калибра, боевую осколочную гранату марки Ф-10, светошумовую гранату, бронежилет, 200 патронов калибра 5,45х39 мм", - сообщили в департаменте полиции региона.
Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - сказал начальник УПН ДП Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.
18.04.2023, 09:06 40086
В Кызылординской области выявлены многомиллионные хищения в сфере образования
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Кызылординской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя и бухгалтера Жанакорганского районного отдела образования по статье 189, часть 4, пункт 2, УК РК.
Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн тенге, путем перечисления денежных средств в виде оплаты труда на карт-счета лиц, не являющихся работниками образовательных учреждений", - сообщили в Антикоре.
Отмечается, что с санкции специализированного следственного суда Кызылорды подозреваемые взяты под стражу.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане сотрудники Антикоррупционной службы задержали главного бухгалтера городского отдела образования. В ходе обыска у женщины обнаружили сумму в размере почти 1 миллиарда тенге.
17.04.2023, 19:16 52711
В Мангистауской области оправдали обвиняемого в изнасиловании дочери
Фото: Depositphotos
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Актау. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери оправдали в связи с отсутствием доказательств. Однако мать девочки настаивала на том, что насильственные действия в отношении ребенка все же были, сообщает "Лада".
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области было рассмотрено дело в отношении У., обвиняемого по части 2 статьи 124 (Развращение малолетних, совершенное родителем) и части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование, совершенное неоднократно).
У. обвинялся следствием в том, что он в период с 2016 года по 2021 год совершал развратные действия и неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.
Прокурор и законный представитель несовершеннолетней потерпевшей просили признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Также они просили взыскать с подсудимого 30 000 000 тенге в качестве морального вреда.
Защитники и сам подсудимый просили суд вынести оправдательный приговор, указав, что по делу вина последнего не установлена.
В итоге суд вынес оправдательный приговор в связи с недоказанностью вины подсудимого.
Вина подсудимого в ходе судебного разбирательства не нашла своего подтверждения. Показания законного представителя несовершеннолетней потерпевшей, а также несовершеннолетнего свидетеля опровергаются собранными по делу доказательствами, а именно заключением судебно-медицинской экспертизы. Оправданному разъяснено право на возмещения вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности", - пояснили в пресс-службе суда.
По словам матери потерпевшей, впервые дочь была изнасилована, когда ей было 10 лет. Боясь за жизнь матери, девочка не рассказывала о случившемся.
Суд также вынес частное постановление в адрес прокурора Мангистауской области о допущенных грубых нарушениях в ходе досудебного расследования.
Апелляционная коллегия по уголовным делам также рассмотрела дело, однако решение суда осталось неизменным.
Ранее стало известно, что в Жанаозене несовершеннолетняя забеременела от своего отца.
В конце февраля сообщалось, что насильнику двоих детей в Мангистауской области пересмотрели приговор в сторону ужесточения. Он приговорен к пожизненному заключению.
В Мангистауской области двадцать лет тюрьмы получил обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния.
17.04.2023, 16:54 55931
В Костанайской области задержан глава подведомственной организации Комитета госматрезерва МЧС
Фигурант уголовного дела применял повышенные меры конспирации при получении незаконного денежного вознаграждения
Фото: Depositphotos
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Костанай. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом КНБ по Костанайской области по факту коррупционного правонарушения задержан руководитель РГП на ПХВ "Резерв", сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
В ходе оперативной разработки установлена его причастность к получению в мае 2022 года незаконного денежного вознаграждения за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателя", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что фигурант уголовного дела применял повышенные меры конспирации при получении незаконного денежного вознаграждения, которое передавалось через посредника.
В результате 16 марта 2023 года решением суда Б. Онайбаев осужден по части 2 статьи 366 УК РК (Получение взятки) с наказанием в виде штрафа в размере 9 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - добавили в пресс-службе.
Также он лишен квалификационного класса 2-й категории (приравнивается воинскому званию подполковника) пенсионера органов финансовой полиции и экономических расследований.
Ранее Токаев поручил новому главе Антикора выявлять высокопоставленных коррупционеров.
17.04.2023, 15:28 55441
Сall-центр мошенников ликвидировали в Шымкенте
В "офисе" нашли анкетные данные более 500 человек
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сall-центр мошенников ликвидировали полицейские Шымкента. В "офисе" нашли анкетные данные более 500 человек.
С заявлением об интернет-аферистах в полицию обратился житель Абайского района мегаполиса. Мужчина сообщил, что ему позвонили с неизвестного номера и поздравили с выигрышем нового Hyundai Accent стоимостью 12 млн тенге. Звонивший представился работником одной из сетевых компаний, которая проводит розыгрыш авто среди своих потребителей. А для получения выигрыша победителю нужно было пополнить указанный оператором счет через определенный сайт. Так, доверчивый гражданин лишился свыше 4 млн тенге", - сообщает Polisia.kz.
По указанному факту следователи зарегистрировали уголовное дело по статье 190 УК РК (Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).
След злоумышленников привел в Тараз, где оперативники и выявили их "контору". В результате задержана группа киберпреступников из восьми человек, самому старшему из них 28 лет, младшему - 18. Выяснилось, что все они раньше работали операторами call-центров сетевых магазинов. Рабочее помещение группа арендовала в одном из бизнес-центров. Из офиса изъяли 19 мобильных устройств, 13 ноутбуков, системный блок для управления поддельными документами и расчета денежных средств, памятку для общения с потерпевшими и анкетные данные 561 человека", - рассказали в полиции.
Полиция устанавливает пострадавших, попавшихся на уловки мошеннической группы. Стражи порядка не исключают, что они есть по всей стране.
Ранее оборудованный для телефонного мошенничества "офис" обнаружили в Алматы на балконе одного из жилых домов. На месте было изъято большое количество SIM-box-оборудования для мошеннических звонков.
Также в Актюбинской области на автомобильном пункте пропуска "Алимбет" задержали гражданина России, у которого было изъято большое количество оборудования для массовой рассылки мошеннических сообщений.
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