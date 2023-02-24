В Казахстане выросло число преступлений против детей   

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Об основных событиях, повлиявших на динамику внешних рынков в январе

Начало 2023 года было достаточно риск-позитивным и благоприятным для развивающихся рынков. На валютном рынке продолжилось глобальное ослабление курса доллара США - в январе индекс DXY потерял 1,4%. Индекс валют развивающихся рынков прибавил 2,7% за месяц. Таким образом, с момента своего пика в сентябре прошлого года DXY демонстрирует падение, достигшее уже 11%. Существенно уменьшились доходности казначейских облигаций США. Так, ставки по 10-летним бумагам составили 3,5% к концу января, скорректировавшись вниз на 37 базисных пунктов за месяц. C другой стороны, столь стремительные темпы отступления доллара США на глобальном рынке настораживают некоторых экономистов, которые предполагали более постепенное развитие событий. Не так давно валюты стран ЕМ испытывали давление и аналитики осторожно закладывали ожидания об ослаблении позиций доллара США на валютном рынке в течение 2023 года. Основным катализатором такой динамики стали ожидания инвесторов по скорому окончанию цикла повышений ставки ФРС США. Замедление инфляции в США до 6,5% по итогам декабря поддерживает данные предположения.

Участники рынка согласно фьючерсным котировкам закладывают снижение ставки ФРС США уже со второй половины 2023 года. Вместе с тем ФРС США сохраняет умеренно жесткую риторику, пытаясь подчеркнуть, что рынок настроен излишне оптимистично. В опубликованном протоколе декабрьского заседания Федрезерва ни один член Комитета по открытым рынкам не выразил мнения о необходимости снижения ставки в текущем году. На последнем февральском заседании ФРС США подала сигнал о решимости поднять ставку выше 5% в 2023 году.

Ослабление позиций доллара США в январе совпало с резким ростом рынка акций. Индекс MSCI World увеличился на 7%. Снятие карантинных ограничений в КНР и снижение уровня негатива по перспективам экономики Еврозоны стали факторами увеличения спроса инвесторов на риск. В отличие от остальных рынков ситуация на нефтяном рынке с начала текущего года развивалась разнонаправленно. Первую неделю января мировые цены на рынке нефти демонстрировали нисходящий тренд на фоне опасений инвесторов по поводу замедления глобальной экономики, в основном вызванные ростом заболеваемости COVID-19 в Китае. Падение цены на нефть марки Brent за первую неделю месяца составило 9%, котировки снизились с 85,9 до 78,6 долларов США за баррель. По итогам месяца нефтяные котировки частично отыграли падение и зафиксировались на уровне 84,5 долларов США за баррель.

Поддержку рынку нефти оказало умеренное восстановление спроса на топливо в Китае. На текущий момент стоимость нефти колеблется в диапазоне 80-82 долларов США за баррель.

О факторах влияния на курс тенге и данных по операциям на валютном рынке

Валютный рынок функционирует в условиях умеренной волатильности, спрос и предложение на рынке сбалансированы, потребности в проведении валютных интервенций не возникало. По итогам месяца курс национальной валюты укрепился на 0,5%, до 460,52 тенге за один доллар США.

В течение января продажи субъектов квазигосударственного сектора составили 453 млн долл. США. В связи с улучшением сбалансированности на валютном рынке, а также в целях предоставления субъектам КГС больших возможностей при управлении валютными потоками по предложению Национального банка правительством было принято решение о снижении доли обязательной продажи валютной выручки с 75% до 50%.

В целях обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет были осуществлены продажи валюты на сумму 228 млн долл. США. Как и прежде, продажи осуществлялись равномерно и на регулярной основе, ежедневный объем продаж не превысил 12 млн долл. США.

ЕНПФ планирует поддержку валютной доли пенсионных активов на уровне 30%. В этих целях в январе было куплено порядка 120 млн долл. США. Операции по покупке иностранной валюты для ЕНПФ будут осуществляться равномерно в течение года на площадке Казахстанской фондовой биржи с соблюдением принципа рыночного нейтралитета при благоприятных условиях на валютном рынке.

О динамике золотовалютных резервов Национального банка и мерах по поддержанию их ликвидности

Цена на золото показывала положительную динамику в течение прошедшего месяца и уже в начале февраля достигла 9-месячного максимума. По итогам января рост цены на золото составил 5%, с 1812 до 1905 долл. США за унцию. Поддержку котировкам оказали ожидания о скором завершении цикла повышений ставки Федрезерва.

За счет роста цены на золото, а также притока средств на валютные счета Министерства финансов и корреспондентские счета клиентов по итогам января золотовалютные резервы увеличились с 35,1 до 36,7 млрд долл. США.

Поддержание высокого уровня ликвидности ЗВР Нацбанка является очень важным: продолжается работа по продаже золота на внешнем рынке за доллары, тем самым наращивая валютную часть резервов и инвестируя ее в высоколиквидные инструменты денежного рынка. В 2022 году Национальный банк в целях диверсификации и сбалансированности аллокации золотовалютных активов осуществил постепенную продажу золота общим объемом порядка 120 тонн на внешних рынках. При этом в целях хеджирования риска изменения цены часть золота реализовывалась с применением производных финансовых инструментов через продажу колл опционов и фьючерсов на золото. Общая прибыль по операциям с производными финансовыми инструментами составила 191 млн. долларов. Как результат, были пополнены валютные активы на сумму порядка 7 млрд долларов США за счет продажи золота на внешних рынках и снижена доля золота в составе резервов с 68% до 58%.

В этом году Национальный банк намерен продолжить снижение доли золота в составе резервов: таргет - 50-55% доли золота в резервах Нацбанка. Это будет зависеть от ситуации на внешних рынках.

О факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда в январе

Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец января составил 57,6 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на 1,9 млрд долларов США.

Мировые фондовые рынки начали 2023 год с оптимизмом. В итоге повышение риск-аппетита отразилось на росте акций и облигаций, а также на существенном увеличении цены на золото. В итоге инвестиционный доход Национального фонда в январе составил 1,8 млрд долларов США.

Дополнительными факторами, которые способствовали росту активов, являются поступления в Национальный фонд. Так, валютные поступления в фонд в январе составили 329 млн долларов США.

При этом в прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 235 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было продано 228 млн долларов США. При этом основная часть средств для трансфертов была выделена за счет тенговых поступлений в фонд.

О дальнейших перспективах развития ситуации на финансовых рынках

Недавнее существенное снижение доходностей облигаций на мировом финансовом рынке, возможно, свидетельствует о том, что риски инфляции несколько отошли на второй план. Поэтому беспокойство относительно рисков инфляции сменяется беспокойством относительно рисков рецессии. После быстрого повышения ставки ФРС США в прошлом году большинство аналитиков оценивают шансы наступления отрицательных темпов экономики США в 2023 году на повышенном уровне - около 65%. Вместе с тем на фоне "неожиданно высокой экономической устойчивости" некоторых стран - КНР и Еврозоны МВФ повысил прогноз роста глобальной экономики до 2,9%, на 0,2 п.п. выше октябрьского прогноза. В целом в случае наступления рецессии в США и сохранения устойчивости КНР и Еврозоны, по оценкам некоторых аналитиков, в частности, Goldman Sachs, динамика валют развивающихся стран будет положительной.

Что касается рынка нефти, то в долгосрочной перспективе все внимание будет приковано к Китаю, поскольку масштабы "открытия" экономики КНР после политики Zero Covid будут ключевыми. По некоторым оценкам, нефтяные котировки в 2023 году могут подняться выше отметки 100 долларов США за баррель за счет снижения российского экспорта в результате санкций и повышения спроса на энергоресурсы в Китае. Другие, напротив, ожидают снижения спроса на топливо в 2023 году, стоимость нефти, по их прогнозам, в среднем за год составит 80 долларов США за баррель.





