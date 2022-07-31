В Алматинской области задержали подозреваемых в сбыте рогов сайги в КНР

Фото: ДП Алматинской области
По данным департамента полиции Алматинской области, в ходе оперативных работ у задержанных было изъято 500 килограммов сайгачьих рогов.
По предварительным данным, подозреваемые пытались сбыть дериваты в КНР за 55 млн тенге. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК. Задержанные взяты под стражу. Проводятся все необходимые следственные действия", - сообщил заместитель начальника ДП региона Ельдар Абдикенов.
В настоящее время выясняется, в какой местности и какое время производился незаконный отстрел животных и сбор их рогов.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области у браконьеров изъяли 13 мешков с рогами сайгаков.