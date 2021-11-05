В Алматинской области женщина напала на 10-летнего сына с ножом

ТАЛДЫКОРГАН. 4 НОЯБРЯ - В поселке Отеген батыр Алматинской области 10-летнему мальчику нанесла ножевые ранения собственная мать, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 3 ноября, около 15.00, в Детскую больницу поселка Отеген батыр Илийского района с множественными ножевыми ранениями госпитализировали 10-летнего мальчика.
В ходе проверки было установлено, что ножевые ранения нанесла 37-летняя мать ребенка. В отношении матери назначена судебно-психиатрическая экспертиза, решается вопрос о водворении ее в психологический диспансер.
По данному факту ведется досудебное расследование согласно статье 106 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Назначен ряд экспертиз.
Как пишет Instagram-паблик "Сердитый талдыкорганец", врачей вызвал дедушка мальчика, когда увидел в доме "кровавое побоище". Врачи насчитали на теле ребенка 16 колото-резаных ножевых ранений спины, шеи, кистей рук.
Мать ребенка последние три дня вела себя странно, добавили в паблике.
Пряталась от всех в доме. Говорила, что ее хотят убить герои из TikTok. А сын показался ей одним из участников игры. <...> К счастью, она не успела напасть на свою 7-летнюю дочь", - отмечается в публикации Instagram.
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