Система Orphus

В Нур-Султане должник набросился с топором на частного судебного исполнителя

26.10.2021, 17:42 74899
В Нур-Султане должник набросился с топором на частного судебного исполнителя
Фото: khersondaily.com
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане должник набросился на частного судебного исполнителя с топором, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе региональной палаты ЧСИ, с должника намерены взыскать 17 административных штрафов на общую сумму 196 545 тенге. Еще 358 728 тенге он должен возместить банку. 
 
ЧСИ предприняты всевозможные меры по исполнению исполнительных документов, наложены все необходимые аресты и ограничения в отношении должника. Он злостно уклоняется от исполнения с октября 2020 года. В целях исполнения исполнительных документов вынесено постановление об изъятии автомашины марки ВАЗ-2115. 
 

26 октября, в 08.45, судебный исполнитель приехал по месту проживания должника, где был обнаружен припаркованный вдоль дороги автомобиль. При изъятии автомобиля с участием сотрудников полиции, должник вёл себя агрессивно, на требования ЧСИ передать автомашину добровольно отказался категорически, после чего зашел в дом, вышел с топором в руках и начал нападать на частного судебного исполнителя и на сотрудников полиции, что было зафиксировано на видео. В этот момент сотрудники полиции обезвредили нападавшего с применением перцового баллона и забрали в управление", - рассказывает заместитель руководителя региональной палаты ЧСИ города Нур-Султана Мадина Жанасаева. 


 
Судебный исполнитель уже обратился в полицию с заявлением. 
 
В пресс-службе также отметили, что должник также имеет задолженности еще перед четырьмя частными судисполнителями города на сумму более 100 тыс. тенге. 
 
Напомним, 20 сентября в Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. 

Стороны трагедии озвучили свои версии. Позже стало известно, что семье алматинского стрелка суд дал отсрочку на выселение.   

Через две недели, 5 октября, в Алматы при сносе пристройки вновь произошло нападение на частного судебного исполнителя. Ему нанесли несколько ударов в область ребер и легкого.  
 

Комментарии

новости по теме

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

27.10.2021, 10:12 4024
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 26 октября 2021 года в 23.47 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр расположен в 582 километрах на восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс - 11,5. Магнитуда MPV - 4,6. Глубина - 15 километров.
 
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 
 

В Павлодарской области найдены тела пропавших братьев

26.10.2021, 20:35 57214
ПАВЛОДАР. 26 ОКТЯБРЯ - Кабиден и Бакытбек Елубаевы 53 и 36 лет пропали еще 5 октября. Они ушли в неизвестном направлении с отгонной точки крестьянского хозяйства "Хаким" в селе Акжол. Телефонов у них с собой не было, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тело старшего брата, Кабидена, нашли вечером 25 октября в степи, в 20 километрах от отгонной точки. Предварительная причина смерти - переохлаждение. Позже полицейские сообщили о том, что обнаружили тело Бакытбека Елубаева, сообщает Павлодар-онлайн.
 

26 октября, в 16.20, в 25 километрах от села Акжол в степной зоне обнаружено тело второго брата, 1985 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Назначена экспертиза", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 

В Павлодаре массовая драка закончилась поножовщиной

26.10.2021, 18:51 68581
ПАВЛОДАР. 26 ОКТЯБРЯ - 24 октября, около 01.30, возле многоэтажного дома по улице Павлова группа граждан нарушала тишину, а также распивала алкоголь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Один из жителей дома вместе со своим другом сделали компании замечание. Между участниками произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой двоим из участников конфликта нанесли ножевые ранения. В результате оба пострадавших с различными ранами были доставлены в больницу", - сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области

 
По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 106 УК РК.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов