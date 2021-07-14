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В Алматы арестован соучастник крупной финансовой пирамиды

13.07.2021 10450
В Алматы арестован соучастник крупной финансовой пирамиды
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - Соучастник крупной финансовой пирамиды арестован в Алматы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, уголовные дела возбуждены в отношении работников ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology", ТОО "MUDARABAH CAPITAL" и ТОО "MUSHARAKAH CAPITAL". Все они признаны финансовыми пирамидами. 
 

Сегодня в полиции Алматы сообщили о задержании гражданина М. 1971 года рождения, учредителя "ACD Teсhnology". Основной фигурант дела был арестован ранее. Позже еще двое подозреваемых - гражданка Р. и гражданин М. - были водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в ведомстве. 

 

Граждане, пострадавшие от преступных действий работников вышеуказанных ТОО, могут обратиться к нам по следующим телефонам: 8 777 025 65 86 и 8 701 624 28 24", - напомнил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов. 

 
Между тем в прокуратуре Алматы сообщили, что сегодня возбуждено уголовное дело в отношении ещё одной финансовой пирамиды - компании Finiko. Она привлекала денежные средства вкладчиков под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы. Минимальный вклад составлял 500 долларов США.
 
Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тыс. из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие).
 
Обнаружить финансовую пирамиду помог мониторинг соцсетей. 
 

По поручению прокуратуры города Алматы агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведен анализ деятельности компании и выдано заключение о признаках финансовой пирамиды", - сообщает сайт генпрокуратуры.

 
Ранее сообщалось, что 7 июля 2021 года деятельность компании Finiko была признана незаконной
 

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