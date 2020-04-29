В Алматы грабитель с ножом ранил пенсионера на улице

Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы военнослужащие, проводившие дезинфекцию улиц, оказали помощь пожилому мужчине, на которого напал грабитель с ножом, передает Kazakhstan Today.

Военнослужащие Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Динмухамед Алтынбек и Ерзат Бекполов проводили дезинфекцию в районе улиц Жангельдина и Жургенова. Они увидели, что на обочине тротуара лежит пожилой мужчина, истекающий кровью, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

Мы перевязали раны подручными материалами. Вместо жгута использовали ремень и вызвали скорую помощь", - рассказал курсант 4 курса Динмухамед Алтынбек.

По информации пресс-службы, пострадавший потерял много крови, но благодаря вовремя оказанной помощи остался жив.

В тот день получил пенсию, в руке было портмоне. Хулиган просил деньги, услышав отказ, сначала перерезал, затем нанес удар ножом по сгибательной поверхности локтевого сустава. Ребята вовремя подоспели и оказали помощь. Они перевязали мою рану, остановили кровь, затем вызвали скорую, за что я безмерно благодарен им", - рассказал пострадавший Мерген Чимербаев.

В Минобороны отметили, что военнослужащими Вооруженных сил продолжается масштабная дезинфекция улиц, помещений и общественных мест . На сегодняшний день подразделением Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи в Алматы обработано более 5,5 млн квадратных метров территорий.

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