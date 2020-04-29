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В Алматы грабитель с ножом ранил пенсионера на улице

28.04.2020, 12:11 8668
В Алматы грабитель с ножом ранил пенсионера на улице
Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы военнослужащие, проводившие дезинфекцию улиц, оказали помощь пожилому мужчине, на которого напал грабитель с ножом, передает Kazakhstan Today.
 
Военнослужащие Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Динмухамед Алтынбек и Ерзат Бекполов проводили дезинфекцию в районе улиц Жангельдина и Жургенова. Они увидели, что на обочине тротуара лежит пожилой мужчина, истекающий кровью, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
 

Мы перевязали раны подручными материалами. Вместо жгута использовали ремень и вызвали скорую помощь", - рассказал курсант 4 курса Динмухамед Алтынбек. 

 
По информации пресс-службы, пострадавший потерял много крови, но благодаря вовремя оказанной помощи остался жив. 
 

В тот день получил пенсию, в руке было портмоне. Хулиган просил деньги, услышав отказ, сначала перерезал, затем нанес удар ножом по сгибательной поверхности локтевого сустава. Ребята вовремя подоспели и оказали помощь. Они перевязали мою рану, остановили кровь, затем вызвали скорую, за что я безмерно благодарен им", - рассказал пострадавший Мерген Чимербаев. 

 
В Минобороны отметили, что военнослужащими Вооруженных сил продолжается масштабная дезинфекция улиц, помещений и общественных мест. На сегодняшний день подразделением Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи в Алматы обработано более 5,5 млн квадратных метров территорий. 
 

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