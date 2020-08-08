В Алматы иностранец инсценировал свое похищение

Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today -37-летний гражданин Азербайджана неоднократно приезжал в Казахстан к родственникам, с которыми решил провернуть крупную аферу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , гражданин А. в определенном кругу зарекомендовал себя поставщиком овощей и фруктов в страну. Подыскивал себе партнеров, среди которых гражданин О. - бизнесмен из Нур-Султана.

Именно с ним первыми вышли на связь "похитители". Они отправили ему фото, на котором изображен окровавленный А., а затем голосовое сообщение, в котором он просит выполнить все требования похитителей. Они запросили у бизнесмена выкуп в размере 100 тысяч долларов.





Мужчина сразу же обратился за помощью в полицию. Нам в кратчайшие сроки удалось установить, что похищение - это всего-навсего спектакль с четырьмя актерами: гражданином А., его двоюродным братом с другом и девушкой. На фото действительно запечатлен гражданин Азербайджана, только кровь на его одежде принадлежит кролику", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Еркин Инкаров.

Полицейские обнаружили иностранца на съемной квартире живым и невредимым. Там же находились остальные участники спектакля.

Следственным управлением ДП города будет дана правовая оценка действиям каждого из участников "похищения", с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК.

Ранее сообщалось о похищении жителя Байконура. Мужчину избили и потребовали выплатить миллион тенге.

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