Жителя Байконура похитили с требованием миллиона тенге

Байконур. 6 августа. Kazakhstan Today - Жителя Байконура похитили, избили и потребовали выплатить миллион тенге, передает Kazakhstan Today.

В дневное время 4 августа группа злоумышленников незаконно проникла в квартиру потерпевшего, расположенную в одном из многоквартирных домов в 6-м микрорайоне Байконура, где подвергли потерпевшего избиению, после чего совершили его похищение", - сообщили в прокуратуре комплекса "Байконур".

По информации ведомства, похищенного мужчину привезли в гараж по улице Янгеля и снова избили, требуя при этом передачи денежных средств в размере 1 млн тенге.

Подробности освобождения похищенного не сообщаются. Известно, что в похищении подозреваются трое местных жителей. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 (Незаконное проникновение в жилище), пунктам а, в, г, з части 2 статьи 126 (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений), пунктам а, в части 2 статьи 163 (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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