В Алматы интернет-мошенник использовал принцип финансовой пирамиды

Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - 25-летний гражданин И. с преступным умыслом создал фейковый аккаунт в Instagram, где предлагал всем желающим получить многопроцентные дивиденды от вложенных денег, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Polisia.kz, деньги он получал электронным переводом. Но после получения оплаты блокировал аккаунт потерпевшего во всех социальных сетях.
Злоумышленник был разоблачен сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью при содействии коллег из управления полиции Ауэзовского района. Фигурант привлечен к уголовной ответственности по статье 190 УК РК. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Еркин Инкаров.
Не так давно жертвой мошенницы стала жительница Петропавловска. Она перечислила 150 тысяч тенге интернет-гадалке.
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