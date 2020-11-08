Жительница Петропавловска перечислила интернет-гадалке 150 тысяч тенге

Петропавловск. 7 ноября. Kazakhstan Today - 150 тысяч тенге перечислила жительница Петропавловска интернет-гадалке, передает Kazakhstan Today.

С заявлением в полицию Петропавловска обратилась 27-летняя жительница областного центра, ставшая жертвой интернет-мошенничества.

Женщина по имени Фатима, разместившая объявление в Instagram, обещала снять порчу, предсказать судьбу и провести другие обряды, связанные с улучшением жизненной ситуации каждому желающему. В течение месяца горожанка, решившая воспользоваться данными услугами, перечисляла гадалке деньги", - сообщили в департаменте полиции.

В результате она перечислила на карточку и на номер сотовой связи 150 тысяч тенге. Горожанка поняла, что стала жертвой мошенницы после того, как ее номер оказался недоступен.

Мошенники идут на разные уловки. С начала года в СКО зарегистрировано более 300 интернет-мошенничеств. Лучший способ обезопасить себя от таких преступных схем, не соглашаться на предложения сомнительного характера. Приобретать товар только в проверенных интернет-магазинах либо на площадках через надежные приложения", - отметил начальник управления криминальной полиции ДП СКО полковник полиции Петр Климов.

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