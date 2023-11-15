В Алматы избили врача и фельдшера скорой помощи

В 2023 году в РК к административной ответственности привлечены 60 тысяч правонарушителей

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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане была усилена ответственность за бытовые правонарушения, в результате чего за четыре последних месяца число привлеченных к ответственности возросло, - В Казахстане была усилена ответственность за бытовые правонарушения, в результате чего за четыре последних месяца число привлеченных к ответственности возросло, сообщает Polisia.kz.





Во втором квартале текущего года к ответственности привлечено 7 тысяч лиц, в третьем - их количество составило 27 тысяч (за октябрь - 9,5 тысячи). Соответственно, в два раза увеличилось число арестованных агрессоров", - проинформировали в полиции.





Всего в текущем году к административной ответственности привлечены 60 тысяч правонарушителей. В их отношении вынесено 75 тысяч защитных предписаний. Судами установлено 12 тысяч особых требований к поведению правонарушителей.





В целом, отметили в полиции, в результате принимаемых организационных и правовых мер по итогам 10 месяцев наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений на 4,2%, по тяжким преступлениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений, снижение составило на 12%.





Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за бытовое насилие. С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. По факту совершения бытового насилия для составления протокола теперь достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение принимает суд.





Также в Казахстане появился единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга. Он внесен в перечень государственных экстренных служб.





Между тем за 8 месяцев текущего года в стране совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее.





Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила , что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.





Кроме того, в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей. В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия.





В частности, один из последних громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.



