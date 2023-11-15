14.11.2023, 21:05 19801
В Алматы избили врача и фельдшера скорой помощи
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Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - При возвращении с очередного вызова к сотрудникам скорой помощи обратился мужчина с просьбой оказать помощь женщине, сообщает пресс-служба УОЗ города.
При осмотре женщины мужчина нанес удары врачу и фельдшеру СМП", - сообщили в горздраве.
Заявление в отношении дебошира находится в управлении полиции Алатауского района на стадии принятия процессуального решения.
Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении.
Не так давно в Талгарской центральной районной больнице в отделении реанимации были избиты врач реаниматолог-анестезиолог и медбрат сыновьями скончавшегося пациента.
После инцидента депутат Гульдара Нурумова потребовала принять закон о статусе медработников.
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14.11.2023, 20:14 21871
Жителя Павлодара оштрафовали за публикации экстремистских материалов
Фото: depositphotos
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Павлодар. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Павлодарец публиковал на личной странице "ВКонтакте" экстремистские аудиоматериалы, которые запрещено использовать в Казахстане, сообщает Pavlodarnews.kz.
Полицейские составили в отношении мужчины административный материал по статье 453 КРКоАП "Нарушение порядка ввоза, изготовления, выпуска, издания и (или) распространения религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания".
Полицейские направили материалы в суд. Суд наложил на нарушителя административный штраф в размере 14 МРП - 48 300 тенге.
В октябре в Шымкенте задержали приверженца деструктивного религиозного течения. Факт пропаганды радикальной идеологии выявили в ходе профилактических мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму городского департамента полиции.
14.11.2023, 18:20 25801
В Караганде подросток вымогал у одноклассника 350 тысяч тенге
В настоящее время решается вопрос о постановке данного подростка на учет в полицию
Фото: news.ivest.kz
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Караганда. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде школьник прислал своему однокласснику сообщение с требованием перевести на банковскую карту 350 тысяч тенге, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
В полицию обратилась 39-летняя жительница города, которая пояснила, что неизвестный на сотовый телефон 14-летнего сына прислал сообщение, что заминирует школу от его имени, если не переведет 350 тысяч тенге на банковскую карту.
Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий установили автора данного сообщения. Им оказался 15-летний соклассник сына заявительницы. Со слов школьника, он решил пошутить. В настоящее время решается вопрос о постановке данного подростка на учет в полицию и привлечении его законных представителей к ответственности", - сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.
Ранее школьника из ЗКО осудили за ложное сообщение о "минировании" сразу нескольких вузов.
14.11.2023, 17:45 27241
В Казахстане в два раза увеличилось число арестованных домашних агрессоров
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане была усилена ответственность за бытовые правонарушения, в результате чего за четыре последних месяца число привлеченных к ответственности возросло, сообщает Polisia.kz.
Во втором квартале текущего года к ответственности привлечено 7 тысяч лиц, в третьем - их количество составило 27 тысяч (за октябрь - 9,5 тысячи). Соответственно, в два раза увеличилось число арестованных агрессоров", - проинформировали в полиции.
Всего в текущем году к административной ответственности привлечены 60 тысяч правонарушителей. В их отношении вынесено 75 тысяч защитных предписаний. Судами установлено 12 тысяч особых требований к поведению правонарушителей.
В целом, отметили в полиции, в результате принимаемых организационных и правовых мер по итогам 10 месяцев наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений на 4,2%, по тяжким преступлениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений, снижение составило на 12%.
Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за бытовое насилие. С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. По факту совершения бытового насилия для составления протокола теперь достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение принимает суд.
Также в Казахстане появился единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга. Он внесен в перечень государственных экстренных служб.
Между тем за 8 месяцев текущего года в стране совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Кроме того, в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей. В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия.
В частности, один из последних громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.
14.11.2023, 15:34 32566
Карим Масимов доставлен в СИЗО в рамках следствия по делу о коррупции и отмывании денег
Фото: Inform.kz
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова доставили в СИЗО Астаны для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела об отмывании денег и коррупции.
В отношении К. Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 218 "Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем" и 366 "Получение взятки в особо крупном размере" УК РК", - сообщили в КНБ изданию "КазИнформ".
Поэтому согласно части 3 статьи 92 Уголовно-исполнительного кодекса осужденный Карим Масимов с санкции прокуратуры оставлен в СИЗО КНБ города Астаны для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела.
Напомним, приговор по делу Масимова и его заместителей был вынесен 24 апреля. Подсудимых обвиняли в государственной измене, насильственном захвате власти в РК и превышении власти и должностных полномочий. По приговору суда Масимов получил 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Его заместители получили от 3 до 16 лет лишения свободы. Все осужденные были лишены званий генералов и государственных наград. Также в доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.
В мае текущего года экс-глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов подал апелляцию на приговор суда. Также апелляционные жалобы подали бывшие заместители Масимова. 16 июня апелляционной инстанцией по уголовным делам суда Астаны пересмотрено уголовное дело под грифом "совершенно секретно" по жалобам Масимова К., Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. и их защитников. Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Масимова в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.
В июле Масимов и его заместители попали в список лиц, связанных с финансированием терроризма.
14.11.2023, 13:31 37506
Насильнику малолетней девочки вынесли приговор в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанском областном суде вынесли приговор насильнику из Арыси.
22-летний извращенец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней девочки в мае этого года. Вину подсудимого признали и приговорили к 20 годам лишения свободы, сообщает телеканал Otyrar.
Приговором суда от 30 октября подсудимый признан виновным по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней". Суд назначил ему 20 лет лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Также ему назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права заниматься какой-либо преподавательской деятельностью и работать с несовершеннолетними. Приговор не вступил в законную силу", - озвучил приговор суда пресс-секретарь Асет Серикбаев.
Вопиющий случай произошел полгода назад.
По словам очевидцев, сосед-насильник пошел на преступление днем. В это время отец чинил во дворе машину, а дочь отправил домой. В подъезде произошло страшное. Ребенок нашел в себе силы выйти на улицу и рассказать родным о случившемся. Местные жители не стали дожидаться полиции и устроили над педофилом самосуд. Удерживали и били его до приезда правоохранителей", - говорится в информации телеканала.
Осужденный свою вину признал, заявив, что в этот день в него вселился сатана.
Темные силы на решение судьи не повлияли. Педофил выйдет на свободу в 42 года. Родные девочки вердикт суда оспаривать не стали", - сообщает сайт.
Ранее сообщалось, что в Темиртау убийцу двухлетнего ребенка приговорили к пожизненному сроку.
Пожизненный срок также получил извращенец из СКО, насиловавший собственных детей.
14.11.2023, 11:35 42361
Дело об убийстве Салтанат Нукеновой: директора ресторана арестовали на два месяца Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Директора "Гастроцентра", где произошло убийство Салтанат Нукеновой, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.
В рамках расследования убийства женщины в ресторане "БАУ" в отношении директора "Гастроцентра" санкционирована мера пресечения - арест на два месяца", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что он подозревается в укрывательстве преступления.
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в полиции.
Дополнено 14.11.2023, 17.51
Департамент полиции Астаны изъял видеоматериалы с камер наблюдения в ресторане "БАУ", заявили в пресс-службе столичного ДП.
В настоящее время следственными органами проводится проверка показаний, данных при допросах обслуживающим персоналом и другими лицами, которые могут знать обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления. Также изъяты с места события видеоматериалы, по которым назначены соответствующие исследования", - проинформировали в полиции.
Ранее стало известно об избиении до смерти супруги экс-министра нацэкономики Бишимбаева возле ресторана в Астане. Женщина скончалась до приезда скорой. Куандык Бишимбаев был задержан по делу об убийстве супруги.
Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Напомним, в конце декабря 2016 года Бишимбаев был освобожден от должности главы МНЭ РК, а позже задержан. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр "задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору".
Кроме этого, он подозревался в том, что во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.
Бывший министр национальной экономики был осужден в марте 2018 года на 10 лет лишения свободы. В октябре 2019 года он вышел из колонии.
14.11.2023, 11:13 44091
В Шымкенте в ходе спецоперации арестовали десять членов ОПГ
В настоящее время проводится досудебное расследование по нескольким статьям
Фото: polisia.kz
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Шымкент. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте в ходе спецоперации арестовали десять членов организованной преступной группы, сообщает Polisia.kz.
Задержанные на протяжении длительного времени путем угроз и применения физической силы вымогали денежные средства у двух местных предпринимателей, завладели их автомашинами BMW и ВА3-2114. При проверке изъяты четыре единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, наркотические средства и иные вещественные доказательства", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что возраст участников группы варьируется от 20 до 40 лет, большая часть из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.
В полицию доставлены десять лиц, из которых четыре наиболее активных участников группировки взяты под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса РК.
Ранее в ЗКО была ликвидирована организованная преступная группа.
14.11.2023, 11:11 36891
Антикор задержал главу столичного управления топливно-энергетического комплекса
Подробности ареста будут озвучены 15 ноября
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Антикоррупционной службы Астаны задержал руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", - сообщает Zakon.kz со ссылкой на Антикор.
Подробности ареста в Антикоррупционной службе пообещали озвучить 15 ноября.
Ранее сообщалось, что бывший замглавы Антикора осужден на 5,5 года по делу о мошенничестве.
В Абайской области аким отделался штрафом за регулярное хищение бюджетных средств.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?