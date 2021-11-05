В Алматы к 6 годам тюрьмы приговорен насильник

АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - В Алматы К 6 годам тюрьмы приговорили мужчину, изнасиловавшего знакомую, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, по данным Следственного управления ДП города Алматы, суд поставил точку в уголовном деле в отношении мужчины, изнасиловавшего знакомую.
Под Новый год мужчина обманным путем под предлогом совместной организации новогодних корпоративных вечеров пригласил для переговоров свою знакомую, с которой он ранее работал. Для этих целей мужчина заранее арендовал посуточно квартиру, где он, жестоко избивая, насиловал потерпевшую на протяжении нескольких часов, а также совершал иные насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый был задержан и взят под стражу. Проведенным досудебном расследованием вина мужчины была полностью доказана", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
Приговором районного суда Медеуского района мужчина признан виновным по части 1 статьи 120, части 1 статьи 121 УК РК и осужден на шесть лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что житель Павлодара осужден на 7,5 лет лишения свободы за изнасилование.