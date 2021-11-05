Житель Павлодара осужден на 7,5 лет лишения свободы за изнасилование

ПАВЛОДАР. 4 НОЯБРЯ - 23-летний ранее судимый житель Павлодара приговорен к 7,5 годам лишения свободы за изнасилование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Частично присоединить неотбытое наказание по приговору суда №2 города Павлодара от 29 октября 2019 года в виде шести месяцев лишения свободы. Окончательно к отбытию определить 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - говорится в приговоре Павлодарского суда №2.
По информации irbistv.kz, уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Павлодара рассмотрели за изнасилование с применением насилия или угрозой его применения. Потерпевшая на заседании просила лишить свободы своего обидчика. Обвиняемый, напротив, наставил, что близость была по обоюдному согласию. С учетом собранных доказательств суд принял сторону жертвы.
Отмечается, что обвиняемый ранее был неоднократно судим. Он попал за решетку за то, что, угрожая ножом, на берегу Иртыша отобрал у женщины велосипед. Также он имеет судимость за кражу.