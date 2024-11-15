В Алматы презентовали монографию "Справедливый Казахстан и Китайская мечта: анализ возможностей и перспектив стратегии модернизации"В Алматы презентовали монографию "Справедливый Казахстан и Китайская мечта: анализ возможностей и перспектив стратегии модернизации"
14.11.2024, 09:56 41301
В Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков
Фото: КНБ
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Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент КНБ по Алматы при координации органов прокуратуры пресек деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе КНБ.
При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 кг готового и 30 литров жидкого психотропного вещества "мефедрон", а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков", - проинформировали в комитете.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
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15.11.2024, 12:04 1931
Более 80 тelegram-каналов по продаже "синтетики" заблокировали в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главная транспортная прокуратура РК в ходе мониторинга соцсетей выявила telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Более 80 таких тelegram-каналов заблокировано с помощью информационной системы "Кибернадзор".
Органы прокуратуры продолжают совершенствовать меры контроля совместно с операторами связи и платформами для быстрой блокировки противоправного контента", - говорится в информации.
Напомним, в начале ноября в Шымкенте за пропаганду и продажу наркотиков заблокировали 18 telegram-каналов.
Ранее в Алматы прокуратура заблокировала 16 telegram-каналов, в которых продавали наркотики и предлагали работу "закладчика". В Карагандинской области выявлено около 100 таких каналов.
15.11.2024, 09:06 7501
Объявленную в международный розыск казахстанку задержали на греческом острове
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На острове Хиос, расположенном на территории Греции, Интерпол МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами задержал объявленную в международный розыск мошенницу. Об этом сообщает Polisia.kz.
В 2021 году женщина, работая бухгалтером одного из ТОО в Алматы, незаконно перевела на свой персональный счет денежные средства в размере 230 тысяч долларов США", - проинформировали в полиции.
В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан.
Ранее сообщалось, что активистку волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда задержали по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков.
14.11.2024, 20:31 27936
В Туркестанской области вынесли приговор виновным в краже 862 млн тенге на урановом руднике
Фото: pexels.com
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Туркестан. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сузакским районным судом Туркестанской области оглашен приговор в отношении директора подрядной организации - ТОО "Iri building" Абильдинова Н.Т., директора авторского надзора ТОО "KAZ Design & Development Group LTD" Момота Л.А., инженера авторского надзора Кончакова С.М., а также фактического собственника технического надзора - ТОО "Аккредитованный центр KZ Development" Алматова Б.С., сообщает пресс-служба Антикора.
Абильдинов приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение в период с 2019 по 2021 годы 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации уранодобывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.
Его сообщники Момот, Кончаков, Алматов признаны виновными в пособничестве в хищении и суд назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы условно.
При этом суд освободил Кончакова от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе оперативных мероприятия Антикором пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах города.
14.11.2024, 19:55 29581
В Алматы чиновник за взятку давал положительные заключения по реконструкции котельных
Он изобличен после получения части взятки в 12,2 млн тенге
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Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативных мероприятия Антикором пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах Алматы, сообщает пресс-служба ведомства.
27 октября после получения части взятки в сумме 12,2 млн тенге из ранее оговоренных 73,5 млн тенге изобличен директор филиала РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" по Северному региону Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства.
Должностное лицо и учредитель компании, передавший часть взятки, с санкции суда заключены под стражу.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана подозревают в получении взятки в 4,4 млн тенге.
14.11.2024, 19:12 30801
В Кызылорде создательница финпирамиды получила пять лет
11 горожанам причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге
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Кызылорда. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Кызылорды активно рекламировала в интернете возможность приобретения дома и автомобиля без каких-либо процентов и призывала людей вкладывать деньги, сообщает пресс-служба прокуратура региона.
В результате 11 жителям Кызылорды причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге, трое потерпевших лишились двух автомобилей и одного земельного участка.
Суд № 2 Кызылорды признал Гулсаю Шагирову виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее петропавловский городской суд вынес приговор в отношении пятерых человек по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере. В числе обвиняемых индивидуальный предприниматель и двое бывших полицейских.
14.11.2024, 17:50 32261
Председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве
Фото: Depositphotos
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Конаев. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Карасайского районного суда Алматинской области председатель суда Конаева осужден на четыре года и шесть месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.
Он признан виновным в совершении мошенничества путем получения незаконного вознаграждения в размере 9 млн тенге под предлогом смягчения наказания подсудимому через переквалификацию особо тяжкого преступления на менее тяжкое", - проинформировал спикер.
Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Уточняется, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Также в ходе мероприятия Данияр Бигайдаров рассказал о приговоре в отношении руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента.
К лишению свободы сроком на 6 лет осужден руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента Тулебаев А., другим фигурантам назначены наказания в виде штрафов на сумму 42 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе (...) Руководителю службы управления персоналом департамента Турсынбаевой Г. назначен штраф в размере 21 млн тенге, руководителю Шымкентского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Махатовой С. - 9 млн тенге и взяткодателю Аширбаевой С. - 12 млн тенге", - проинформировал он.
По словам спикера, они признаны виновными в получении, посредничестве в получении и даче взятки в 600 тысяч тенге за трудоустройство на должность ведущего специалиста районного управления данного департамента. Он также уточнил, что приговор в законную силу не вступил.
Напомним, с начала 2024 года вдвое увеличилось количество судей, привлеченных к ответственности за грубое нарушение законности.
14.11.2024, 15:51 36171
В Акмолинской области прокуроры выявили укрывательство преступления полицией
Полиция не реагировала на заявления предпринимателя по факту крупной кражи из его магазина
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Кокшетау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Ерейментауского района выявила укрытое от учета тяжкое преступление против собственности, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.
Индивидуальный предприниматель обратился в полицию по факту кражи товарно-материальных ценностей из его магазина, однако сотрудники полиции длительное время данное преступление укрывали, мер к его раскрытию не принимали", - рассказали в прокуратуре.
Прокуратурой района самостоятельно осуществлена регистрация уголовного дела с поручением расследования органу полиции. По его итогам виновные лица были задержаны и предстали перед судом.
Должностные лица отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.
14.11.2024, 15:11 37246
Путешествия, элитные автомобили и недвижимость: главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
Основная часть пожертвований использована (подозреваемой. - Прим. ред.) для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной этого года она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге, Lexus LX-600 за 80 млн и Haval за 39 млн тенге. В этот же период она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, Көк Жайлау (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 млн тенге", - рассказали в АФМ.
Кроме того, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана подозреваемая неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как St. Regis, Shangri-La, Palazzo Versace и Kempinski.
В этих странах она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте", - поделились в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда.
Таким образом, своими противоправными действиями она нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности", - сказали в АФМ, добавив, что подозреваемая задержана.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?