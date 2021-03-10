В Алматы ликвидирован притон, работавший под видом массажного салона

Polisia.kz

Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - В Медеуском районе Алматы ликвидирован притон, функционировавший под видом салона массажа, передает Kazakhstan Today.

В Медеуском районе выявлен притон по оказанию услуг интимного характера. Девушки в возрасте от 20 лет до 33 лет за денежное вознаграждение делали боди-массаж своим клиентам, пишет Polisia.kz

Процедура такого массажа стоила у них порядка от 20 тысяч до 40 тысяч тенге. В помещении частного дома имелся бар с алкогольными напитками и, соответственно, комнаты для отдыха. Из семи девушек шесть являются нашими соотечественницами, прибывшие из разных регионов, одна гражданка Узбекистана. Такой боди-массаж считается услугой интимного характера и приравнивается к проституции, соответственно, такие услугадатели вносятся в базу как лица, занимающиеся проституцией", - рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Еркин Инкаров.

Он добавил, что все работницы притона доставлены в управление полиции для установления личностей и принятия соответствующих мер.





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