В Алматы ликвидирована крупная нарколаборатория

АЛМАТЫ. 29 МАРТА - В частном секторе Медеуского района Алматы обнаружена крупная нарколаборатория, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В одном из частных домов Медеуского района Алматы полиция выявила лабораторию по производству наркотических веществ.

В ходе санкционированного обыска дома в процессуальном порядке изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, лабораторные стеклянные колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика, использованная злоумышленниками при производстве синтетического психотропного вещества "мефедрон". Установлено, что компоненты для наркотика подозреваемые получали из Российской Федерации посредством услуг транспортно-логистической компании", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По изъятым веществам, в том числе 3 килограммам в высушенном виде и еще 10 килограммам, приготовленным к реализации, назначены судебно-химическая экспертиза, сообщает Polisia.kz

Задержаны двое подозреваемых 1996 и 1997 годов рождения. Их действия квалифицированы по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Свою вину они полностью признали и дополнили, что произведенный товар, как правило, путем закладок реализовывали на территории Медеуского, Бостандыкского и Наурызбайского районов. Задержанный водворены в изолятор временного содержания ДП. Их личности проверяются на причастность к другим преступлениям", - резюмировали в полиции.





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