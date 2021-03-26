Семейная пара из Алматы приговорена к 10 годам колонии за изготовление и сбыт синтетических наркотиков

АЛМАТЫ. 25 МАРТА - Семейная пара из Алматы приговорена к 10 годам лишения свободы за изготовление и сбыт психотропных наркотических веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В производстве следственного управления ДП города Алматы находилось уголовное дело, зарегистрированное в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Досудебным расследованием установлено, что супружеская пара Никляевых совершила уголовное правонарушение, связанное с незаконным оборотом психотропных веществ. Их преступная деятельность была подтверждена рядом оперативных и специальных мероприятий. В ходе обысковых мероприятий по месту жительства А. Никляевой и ее супруга Никляева обнаружены бумажные и полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом, а также инструменты, предназначенные для расфасовки наркотика для его последующего сбыта", - рассказал начальник отдела Следственного управления ДП города Алматы Адиль Салаев.

Согласно заключению судебной экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, вещество, изъятое в ходе обыска по месту жительства подсудимых, является психотропным веществом - пирролидиновалерофеноном в крупном размере, пишет Polisia.kz

Из материалов уголовного дела установлено, что свою преступную деятельность подозреваемые осуществляли у себя дома, где у них на иждивении находились двое несовершеннолетних детей, которые по не зависящим от них обстоятельствам, вынуждены были видеть незаконную деятельность своих родителей, что пагубно отражалось на формировании их психики. Уголовное дело окончено производством и для рассмотрения по существу направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы. Приговором суда Никляевы признаны виновными в инкриминируемых им деяниях и приговорены к 10 годам лишения свободы каждый", - резюмировал Салаев.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства