Житель Туркестанской области задержан по подозрению в хранении наркотиков и оружия

ТУРКЕСТАН. 19 МАРТА - В ходе обыска у жителя Тюлькубасского района изъяты оружие и 3,5 грамма синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Туркестанской области поступило сообщение о том, что один из жителей Тюлькубасского района хранит у себя дома наркотики.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в одной из комнат оперативники обнаружили 4 свертка с содержимым наркотического вещества. Кроме того, у подозреваемого был изъят пистолет.

Данный факт зарегистрировали по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).

Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком весом 3,5 грамма.

Изъятое оружие полицейские направили на экспертизу. Подозреваемый взят под стражу. По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование", - добавили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

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