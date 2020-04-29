В Алматы мошенники организовали фиктивную лотерею, продав билеты почти на 200 млн тенге

Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы мошенники организовали безвыигрышную лотерею, продав билеты почти на 200 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Фиктивную лотерею, проводившуюся в соцсетях, выявили 23 апреля сотрудники департамента экономических расследований по Алматы совместно с департаментом полиции.

Указанная группа в период с 23 февраля по 23 апреля 2020 года, под предлогом организации в социальных сетях розыгрыша (лотереи) ценных призов в виде 4 автомашин (2 седана и 2 джипа), однокомнатной квартиры в Алматы и бытовой техники, проводили фиктивную лотерею", - сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований.

По информации ведомства, фактически таких призов у организаторов лотереи не имелось. Для обмана и убеждения участников они арендовали 4 автомашины у частных лиц.

Посредством рекламы в интернет-пространстве реализованы более 20 000 лотерейных билетов по цене 9900 тенге за одну единицу. В приложение для генерации случайных чисел заведомо внесены номера выигрышных билетов", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время в отношении ряда лиц начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 190 УК РК (Мошенничество группой лиц по предварительному сговору).

Кроме того, сотрудники департамента полиции привлекли организаторов лотерейной игры к административной ответственности по статье 476 КоАП РК за нарушения режима чрезвычайного положения.

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