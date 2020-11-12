В Алматы мужчина обманул ломбарды на сумму более 110 млн тенге

Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - 31-летний житель Алматы разорял крупные ломбарды, подделывая документы залогового имущества, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Polisia.kz, гражданин И. ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он подделывал VIN-код на свой автомобиль Cadillac Escalade и выдавал этот транспорт как только что ввезенный в страну из другого государства. При этом платил утилизационный сбор и далее регистрировал автомашину по-новому, на родственников или знакомых. И уже с новым пакетом документов он приходил в очередной ломбард, закладывать автомобиль с правом вождения.
Иначе говоря, подозреваемый брал крупные суммы в кредит, оставляя в залог де-юре несуществующий джип. По такой схеме мошенник обманул порядка четырех ломбардов на территории города. За ним числится восемь эпизодов. Действия задержанного квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В отношении него избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей", - рассказал заместитель начальника следственного управления ДП Алматы Мухамедали Сейсенулы.
27 октября в Жамбылской области задержали подозреваемого в разбойном нападении на ломбард в Темиртау.
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