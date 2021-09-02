В Алматы наркозакладчица пыталась убежать от полицейских

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 1 СЕНТЯБРЯ - 32-летняя наркозакладчица была задержана патрульным экипажем "Буран-183" на пересечении проспектов Сейфуллина и Райымбека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поведение гражданки А., 1989 года рождения, инспекторам показалось подозрительным, в какой-то момент она стала убегать, сообщает Polisia.kz

Оказалось, что женщина буквально за несколько минут до задержания успела "заложить" в заранее условленное с клиентом место четыре свертка с наркотиками. Кроме того, при личном досмотре гражданки А. найдено еще 10 аналогичных пакетиков с веществом, принадлежность и происхождение которого установит судебно-химическая экспертиза. По одной из версий, речь идет о синтетическом наркотике.

По данному факту начато досудебное расследование, в ходе которого будут установлены каналы поставки зелья в Алматы и механизм получения и обработки заявки на его приобретение", - рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.

В начале августа крупную партию психотропных веществ изъяли в Алматы.

В июле в Алматы по подозрению в распространении синтетических наркотиков задержаны мужчины 20 и 25 лет.

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