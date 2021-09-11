АЛМАТЫ. 10 СЕНТЯБРЯ - В Алматы насильник надругался над собственной дочерью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы родной отец изнасиловал 12-летнюю дочь. После чудовищного преступления жизнь всей семьи превратилась в ад. Насильник сел в тюрьму, а мать-одиночка с тремя детьми оказалась на грани выживания. От них отвернулись родные. Надо было восстановить психику подвергшейся насилию дочери, выплатить кредиты экс-супруга и поднять на ноги детей. Сейчас они живут во времянке, в нечеловеческих условиях, сообщает телеканал " Астана ".

Борьба за выживание для матери-одиночки началась 2 года назад. Когда супруг изнасиловал их общую дочь.

Родной отец изнасиловал нашу вторую дочь. Ей тогда было всего 12 лет. Он ее изнасиловал прямо в этой комнате, на этом самом месте. Это увидела старшая. Она как раз вернулась из школы. Позвонила мне. Я прибежала с работы. Его сразу же забрала полиция. Он был пьян", - рассказала жительница Алматы.

Насильника суд приговорил к пятнадцати годам тюрьмы. А у женщины жизнь буквально превратилась в борьбу за выживание. Нужно было восстановить психику изнасилованной дочери и прокормить еще двоих детей. Алматинка едва сводила концы с концами. А тут еще начали звонить из банка и требовать выплатить кредит супруга.

Мой супруг вместе со своими друзьями взял кредит. Планировали открыть какое-то свое дело. А как потом уже выяснилось, супруг мой употреблял наркотики. И в последнее время сильно начал выпивать. Я очень боюсь оставаться в этой времянке. Зимой разжигаю печь и ухожу на работу. И постоянно боюсь за детей, вдруг что-то случится. Да и к тому же хозяин выставил этот участок земли на продажу. Если продадут, я не знаю, куда мы пойдем", - говорит женщина.

Во времянке из благ цивилизации только свет. Воду семья берет у соседей. Раз в два дня наполняет все кастрюли и баклажки. Моются летом в душе. А вот зимой это становится еще одной проблемой. Печь всю времянку не отапливает. Помогают семье неравнодушные люди.

Найти мецената пообещали и в акимате Наурызбайского района. Специалисты планируют в ближайшие дни ознакомиться с условиями проживания семьи и в дальнейшем оказывать необходимую помощь.

Составим акт обследования жилищно-бытовых условий. То есть в каких она условиях проживает. Все данные запишем и возьмем на особый контроль. Будем в дальнейшем оказывать при поддержке спонсоров материальную, гуманитарную помощь", - сказал руководитель отдела социальной сферы акимата Наурызбайского района Алматы Еркин Сыдыков.

Сейчас женщина надеется на помощь неравнодушных казахстанцев. Поскольку своими силами приобрести жилье семья не может. Нет прописки. После произошедшего изнасилования родственники женщины выписали семью из своей квартиры, говорится в сюжете.





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