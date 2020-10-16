Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - В Алматы проводят расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry, передает Kazakhstan Today.

ДЭР по Алматы при координации прокуратуры Алматы продолжается расследование досудебного производства в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды "B2B Jewelry" под прикрытием сети ювелирных магазинов. Организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в размере 104% от суммы покупки. Также, клиентам реализовывали подарочные сертификаты на "золото" и "серебро", которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду. В результате принятых мер сотрудниками ДЭР изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды в размере более 560 млн тенге, $303 тыс. и 3500 евро", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина РК.

По информации ведомства, общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 000 человек со всех регионов Казахстана.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по пункту 2 части 3 статьи 217 проводятся следственно-оперативные мероприятия. Подозреваемый взят под стражу.

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