В Алматы сосед жестоко изнасиловал девушку-инвалида

Алматы. 9 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы сосед жестоко изнасиловал девушку, которая является инвалидом 3-й группы, передает Kazakhstan Today.

29 ноября молодая алматинка, состоящая на учете как инвалид 3-й группы, была жестоко изнасилована мужчиной, который проживал по соседству. Это случилось днем, девушка вышла из дома примерно в 12.00, а смогла убежать от него только в восьмом часу вечера. Он затащил хрупкую девушку в гараж своего дома, мучил ее более пяти часов", - сообщил общественный фонд "Немолчиkz" в Facebook.

По данным фонда, во время истязаний насильник "сильно избивал ее и угрожал убийством", а также "заставлял употреблять наркотические средства, которые изготовил при ней, на огне, прямо в гараже".

Девушка не могла сопротивляться и кричать, а если даже пыталась, то он начинал бить и душить ее. Гараж расположен возле трассы и там нереально шумно, даже если бы кто-то стоял рядом с гаражом в этот момент, то точно не услышал бы ничего из-за шума от дороги", - говорится в сообщении.

Кроме этого, "во время пыток подозреваемый показывал фотографии девушек на своем мобильном телефоне, которых он якобы также мучил, но после этого убивал".

В фонде добавили, что девушке удалось сбежать от мучителя, когда "он предложил ей попить кофе, взял под руку и вывел на улицу, чтобы утащить в соседний дом, где проживает его дочь".

Дома она упала на руки своей матери, родные сразу вызвали полицию. Подозреваемый арестован, по горячим следам проведены все необходимые экспертизы. Дело на контроле руководства МВД РК и прокуратуры города. Ведутся следственные действия", - проинформировали в фонде, отметив, что дочь подозреваемого и потерпевшая являются близкими подругами, и после случившегося "родная дочь отказалась от отца и просит для него высшей меры наказания".

В полиции подтвердили задержание подозреваемого.

Заявление по данному факту в отдел полиции при УП Медеуского района поступило 30 ноября 2019 года. Зарегистрировано оно в Едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 120 УК РК. Подозреваемый был сразу же установлен и задержан. В соответствии со статьей 128 УПК РК гражданин Х. водворен в изолятор временного содержания. Во время следствия будут обеспечены полнота, объективность и всесторонность расследования", - говорится в комментарии пресс-службы департамента полиции Алматы, размещенном под постом о случившемся.

Напомним, в октябре в Шымкенте суд вынес оправдательный приговор в отношении врача , которого обвиняли в надругательстве над медсестрой на рабочем месте.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства