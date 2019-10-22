В Шымкенте оправдали врача, обвиняемого в изнасиловании медсестры

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Шымкент. 21 октября. Kazakhstan Today - Аль-Фарабийский районный суд Шымкента вынес оправдательный приговор в отношении врача, которого обвиняли в надругательстве над медсестрой на рабочем месте, передает Kazakhstan Today.

Судья, рассматривавший дело, сообщил, что недостаточно доказательств вины врача. Поэтому подсудимого оправдали за недоказанностью преступления. С вердиктом не согласилась потерпевшая сторона. Пострадавшая медсестра намерена обжаловать приговор и провести пресс-конференцию, сообщает otyrar.kz

По делу допрошены пять свидетелей, все они опровергают то, что говорит потерпевшая, все они говорят, что этого не было. Обратилась в полицию лишь на четвертый день. Биологическая экспертиза ничего не показала. Поэтому у суда возникли сомнения", - прокомментировал судья Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Талгат Кахаров.

Суд вынес постановление на имя руководства ДВД в отношении следователя о грубейших нарушениях, допущенных при проведении расследования.

Кроме того, оправданному мужчине разъяснили его право добиваться возмещения морального вреда.

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