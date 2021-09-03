В Алматы суд вынес приговор экс-сотрудникам горздрава

АЛМАТЫ. 2 СЕНТЯБРЯ - В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении бывших сотрудников УОЗ Алматы по факту хищения чужого имущества путем растраты и присвоения денежных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения должностными лицами (пункт 2 части 4 статьи 189 УК), передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данному делу привлечено к уголовной ответственности шесть лиц, которым в зависимости от степени участия в совершении преступления назначено от 3 до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, с конфискацией добытого преступным путем имущества (денежные средства). Материальный ущерб взыскан судом в доход государства в сумме 254 миллиона тенге, сообщает пресс-служба районного суда №2 Бостандыкского района.

В ходе разбирательства выяснилось, что был объявлен тендер на поставку медицинских трехслойных масок. Директор и учредитель ТОО "V" под видом поставки медицинских масок, получив по недостоверным документам разрешения, ввезли на территорию РК не медицинские трехслойные маски, а обычные, которые подлежали таможенному оформлению с уплатой всех необходимых пошлин, тем самым совершили экономическую контрабанду. Затем директор компании ТОО "V" вступил в сговор с директором ТОО "С" и другими лицами, а также вступив в преступный сговор с должностными лицами УОЗ Алматы, фактически по договору о государственных закупках предоставили не медицинские маски, а выделенные денежные средства похитили путем присвоения и растраты в особо крупном размере.

В суде сообщили, что причиненный горздраву ущерб превысил 234 миллиона тенге, а ущерб, причиненный департаменту государственных доходов по Алматы, - 19 миллионов тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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