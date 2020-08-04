В Алматы в ходе спецоперации задержали банду, ворующую автозеркала

Алматы. 3 июля. Kazakhstan Today - В Алматы в ходе спецоперации задержали группу воров, которая специализировалась на кражах боковых зеркал автомобилей, передает Kazakhstan Today.

Нашими сотрудниками совместно с бойцами спецподразделения были задержаны трое мужчин, 1988 и 1999 годов рождения, которые являются жителями Жамбылского района Алматинской области. Молодые люди подозреваются в совершении серии краж боковых зеркал с дорогостоящих машин. Орудовали злоумышленники только ночью, в основном в центральной части города", - сообщил заместитель начальника управления полиции Алмалинского района Владимир Решетников.

Как пишет Polisia.kz , уже на данном этапе досудебного расследования установлена причастность задержанных к пяти таким кражам, четыре из которых совершены в Алмалинском районе. Еще одна - в Медеуском.

Не исключено, что фигуранты промышляли кражами по всему городу. Работа по установлению новых эпизодов продолжается", - уточнил Решетников.

Он также отметил, что параллельно проводятся оперативные мероприятия по установлению каналов сбыта похищенных автомобильных зеркал. К слову, один из задержанных ранее уже имел судимость за имущественное преступление. Как долго действовала эта группа - покажет дальнейшее расследование.

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