В Алматы задержали группу сбытчиков оружия, изъяты граната и пистолет

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - Следственным управлением ДП Алматы расследуется уголовное дело, в отношении четырех мужчин, которые занимались сбытом огнестрельного оружия, передает Kazakhstan Today.

В ходе досудебного расследования установлены лица, которые занимаются незаконным хранением и сбытом огнестрельного оружия. В результате спецоперации, проведенной накануне, четверо жителей Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей, в возрасте от 32 до 35 лет, ранее судимые за изнасилование, мошенничество, подделку документов, хранение и сбыт огнестрельного оружия, разбойное нападение, нанесение человеку тяжких телесных повреждений со смертельным исходом и присвоение вверенного чужого имущества. В отношении указанных граждан минувшим днем проведены санкционированные следственным судом обысковые мероприятия. В результате из незаконного оборота изъято: граната "РГД-5", пистолет, 4 патрона к нему и нож. По изъятым вещественным доказательствам назначены баллистические и дактилоскопические экспертизы", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.

Задержанные взяты под стражу. В настоящее время продолжается комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление преступных эпизодов с участием вышеуказанных подозреваемых, отметили в пресс-службе ведомства.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства