Система Orphus

В Алматы задержали машину с оружием

21.12.2020 14122
В Алматы задержали машину с оружием
Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - Lada Priora экипажем патрульной полиции была задержана на улице Ангарской в пять часов утра. Поведение водителя и пассажира полицейским показалось подозрительным, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, из автомашины изъято два гладкоствольных ружья 16-го и 17-го калибров, два муляжа гранаты РГД-5, патроны и гильзы. В салоне авто находились четверо мужчин, один из которых ранее дважды судим за вооруженное хулиганство и умышленное причинения тяжкого вреда здоровью человека. 
 
В это время на пульт 102 поступило сообщение о том, что в одно из медицинских учреждений города за помощью обратились трое молодых мужчин с огнестрельными ранениями. Как оказалось, незадолго до задержания подозреваемые в ходе конфликта ранили из оружия трех оппонентов и скрылись с места преступления. 

 
Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в Едином реестре досудебного расследования сразу по двум статья Уголовного кодекса по части 3 статьи 287 УК РК и части 3 статьи 293 УК РК. Оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу. В ходе следствия будет установлено происхождение и принадлежность обрезов.
 
9 декабря в Актау полицейские обезвредили вооруженных последователей деструктивных течений.
 
21 ноября Комитетом национальной безопасности совместно с ДКНБ по городу Алматы, Комитетом административной полиции МВД РК и ДП Алматы из незаконного оборота изъят крупный арсенал оружия, хранившийся на складе АО "СОП "Кузет".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая