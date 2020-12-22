В Алматы задержали машину с оружием

Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - Lada Priora экипажем патрульной полиции была задержана на улице Ангарской в пять часов утра. Поведение водителя и пассажира полицейским показалось подозрительным, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , из автомашины изъято два гладкоствольных ружья 16-го и 17-го калибров, два муляжа гранаты РГД-5, патроны и гильзы. В салоне авто находились четверо мужчин, один из которых ранее дважды судим за вооруженное хулиганство и умышленное причинения тяжкого вреда здоровью человека.

В это время на пульт 102 поступило сообщение о том, что в одно из медицинских учреждений города за помощью обратились трое молодых мужчин с огнестрельными ранениями. Как оказалось, незадолго до задержания подозреваемые в ходе конфликта ранили из оружия трех оппонентов и скрылись с места преступления.





Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в Едином реестре досудебного расследования сразу по двум статья Уголовного кодекса по части 3 статьи 287 УК РК и части 3 статьи 293 УК РК. Оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу. В ходе следствия будет установлено происхождение и принадлежность обрезов.

9 декабря в Актау полицейские обезвредили вооруженных последователей деструктивных течений.

21 ноября Комитетом национальной безопасности совместно с ДКНБ по городу Алматы, Комитетом административной полиции МВД РК и ДП Алматы из незаконного оборота изъят крупный арсенал оружия, хранившийся на складе АО "СОП "Кузет".

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