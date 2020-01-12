Алматы. 11 января. Kazakhstan Today - В Алматы задержали мужчину, ударившего подростка в автобусе, передает Kazakhstan Today.

По факту хулиганства, совершенного 4 января 2020 года в отношении несовершеннолетнего С. в общественном транспорте, задержан 50-летний мужчина. В ходе допроса подозреваемый Т., 1970 года рождения, свою вину признал полностью", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Полицией изъят видеоматериал из салона автобуса, на котором зафиксирован момент конфликта и противоправные действия со стороны мужчины. По данному факту проводятся следственные действия, по окончанию которых будет принято процессуальное решение.

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