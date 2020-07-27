В Алматы задержали серийного домушника

Алматы. 26 июля. Kazakhstan Today - Серийный домушник, вскрывавший чужие квартиры с помощью резака, задержан полицией Алматы в ходе спецоперации, передает Kazakhstan Today.

Как установили полицейские, на его счету десятки квартирных краж, в том числе и серия хищений в микрорайоне Аксай. Напомним, тогда злоумышленник вскрыл три квартиры, расположенные на одной лестничной площадке.

На данном этапе расследования доказана причастность задержанного к 18 преступным эпизодам. Орудовал он преимущественно в спальных районах города. Замки входных дверей вскрывал резаком, что и показалось подозрительным оперативникам, которые отметили, что чаще домушники стараются действовать незаметно, чтобы не привлекать внимание людей.

Подозреваемым оказался житель ВКО. Мужчина ранее имел судимость за грабеж, сейчас постоянной работы не имеет и перебивается исключительно преступными заработками.

Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. Его личность проверяется на причастность к другим преступлениям.

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