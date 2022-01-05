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В Алматы задержали серийных грабителей

04.01.2022, 10:23 12431
В Алматы задержали серийных грабителей
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 4 ЯНВАРЯ - В Алматы разоблачили пару серийных грабителей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, задержаны двое 27-летних жителей Туркестанской области, ранее судимых за кражи чужого имущества. 
 
На данном этапе досудебного расследования установлено что эта пара в Алматы в канун Нового года ограбила гражданина Индии и совершила налет на лото-клуб. В обоих случаях злоумышленники использовали травматический пистолет. В результате нападения на иностранца разбойники завладели сотовым телефоном и наличностью. После ограбления лото-клуба преступная "выручка" составила 2 млн тенге из кассы заведения. В ходе ограбление клуба огнестрельное ранение получил охранник", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов. 
 
По его словам, с целью раскрытия серии дерзких преступлений в департаменте была создана специальная следственно-оперативная группа. Подозреваемых сыщики вычислили в Нур-Султане. Откомандированные в столицу оперативники задержали их и этапировали в Алматы. В настоящее время задержанные взяты под стражу. Их личности проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям, отметил Науатов.
 

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Названа дата пересмотра дела о гибели Томирис Байсафы

02.01.2022, 12:44 57101
Названа дата пересмотра дела о гибели Томирис Байсафы
Фото: Instagram / _ahmetova_zhanna_
МОСКВА. 2 ЯНВАРЯ - Никулинский суд в Москве начнет пересмотр дела о гибели студентки МГИМО Томирис Байсафы 19 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Судебное заседание назначено на 19 января", - сказали РИА Новости в суде.

 
Ранее присяжные вынесли оправдательный вердикт в отношении сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, обвиняемого в убийстве Томирис Байсафы. Однако позднее Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.
 
До оправдания Муртузали Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу.
 
Летом этого года присяжные в Никулинском суде Москвы оправдали мужчину, сочтя, что его вина в смерти девушки не доказана. На основании их вердикта суд вынес оправдательный приговор. Родственники погибшей пытались взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсаций, но их гражданские иски суд отклонил. Позднее суд отменил  оправдательный приговор.
 
В апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".
 
Прошлой весной мать погибшей Жанна Ахметова обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь ей добиться справедливого судебного разбирательства по делу о гибели Томирис. 
 

В ВКО неизвестные ворвались в ресторан и устроили стрельбу на новогоднем вечере

02.01.2022, 11:02 64786
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ЯНВАРЯ - В селе Урджар Восточно-Казахстанской области неизвестные мужчины ворвались в ресторан, где проходила новогодняя вечеринка, и устроили стрельбу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет региональное издание Arnapress.kz, инцидент произошел около 4.00 1 января.
 

Двумя местными жителями из-за возникших неприязненных отношений были совершены хулиганские действия с применением огнестрельного оружия. В результате произведенных ими выстрелов никто из присутствующих граждан не пострадал", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

 
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК - "Хулиганство", санкция которой предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
 
Оба подозреваемых уже установлены. Одного уже задержали и водворили в изолятор временного содержания.

 

В Актау "заминировали" аэропорт и морской порт

01.01.2022, 16:04 85846
В Актау "заминировали" аэропорт и морской порт
АКТАУ. 1 ЯНВАРЯ -1 января на пульт 102 поступило сообщение о заминировании Международного аэропорта Актау и Актауского морского торгового порта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данному факту подняты все службы государственных органов области. Проведена эвакуация граждан и персонала, сообщает "Лада".
 
В ходе проведенных мероприятий предметов, представляющих опасность взрыва, не обнаружено.
 
Деятельность объектов возобновлена в штатном режиме.
 
Подозреваемый задержан, ведётся досудебное расследование.
 
 
 
 
 
 

В Казахстане насильники детей обязаны носить электронные браслеты

01.01.2022, 01:45 93586
В Казахстане насильники детей обязаны носить электронные браслеты
Фото: МВД РК
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Состоящие на учете насильники детей обязаны носить электронные браслеты с 2022 года, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все педофилы, освобожденные из мест лишения свободы, берутся на специальный профилактический учет. И с 1 января 2022 года электронные браслеты применят в первую очередь к ним", - сказал глава МВД.

 
По словам министра, в 60% случаев насилие против детей совершается в семейно-бытовой сфере.
 

20% насильников - это отцы, отчимы, а также сожители матерей. 50% являются ближайшими родственниками потерпевших. Это проблема всего общества. Низкие моральные качества семьи, окружения, а также слабость воспитания в бытовой сфере", - отметил Тургумбаев.

 
Глава ведомства подчеркнул, что штат инспекторов по делам несовершеннолетних увеличен почти в 2 раза. На учете в органах внутренних дел находится порядка 7 тыс. неблагополучных семей, где проживают 12 тыс. несовершеннолетних детей.
 

Деятельность подпольного казино пресечена в Кызылорде

31.12.2021, 15:46 109541
Деятельность подпольного казино пресечена в Кызылорде
Фото: pexels.com
КЫЗЫЛОРДА. 31 ДЕКАБРЯ - Незаконная деятельность подпольного казино пресечена в Кызылорде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, 30 декабря в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента полиции Кызылординской области совместно с сотрудниками областной прокуратуры, в центре Кызылорды выявлена незаконная деятельность подпольного казино.
 

По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое жителей Кызылорды, устанавливаются их сообщники. В санкции вышеуказанной статьи предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества", - отметил начальник Департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан.

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Организация незаконного игорного бизнеса).

 
 

15 лет лишения свободы получил житель Уральска за убийство экс-супруги

31.12.2021, 13:52 112241
УРАЛЬСК. 31 ДЕКАБРЯ - 15 лет лишения свободы получил житель Уральска за убийство экс-супруги. Приговор был оглашен 31 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении бывшего сотрудника ЖКХ Бауыржана Хайруллина, который обвинялся в совершении преступления по статье 99 УК РК (Убийство с особой жестокостью)", - сообщает портал "Мой город".

 
Мужчина был признан виновным в жестоком убийстве экс-супруги и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности.
 
Кроме этого, он должен выплатить матери и сестре покойной 15 миллионов тенге в качестве моральной компенсации. Однако, мать погибшей с приговором не согласилась.
 

Хотя бы 20-25 лет должны были назначить. Он же убивал дочь с особой жестокостью. Она испытывала боль, страдания, а вы назначили всего 15 лет. Я не согласна с этим. Двое её детей очень скучают по маме, плачут всё время", - сказала Какима Кажипанова.

 
Адвокат подсудимого заявил, что они не согласны с приговором и непременно будут его обжаловать. 
 
 

Убийцу Аяжан Едиловой осудили в Алматы

31.12.2021, 13:06 113421
Убийцу Аяжан Едиловой осудили в Алматы
Фото: stan.kz
АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор убийце 19-летней студентки Аяжан Едиловой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить наказание подсудимому Рахманберди Туребекову по статье 120 Уголовного кодекса "Изнасилование" в виде 11 лет лишения свободы, а по статье 99 "Убийство" - на 19 лет лишения свободы. Совокупно назначить подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы", - озвучил приговор председатель суда Еркин Майшинов, сообщает Tengrinews

 
С Туребекова в пользу потерпевших также взыскали моральный ущерб в виде 20 миллионов тенге. 
 
Напомним, студентка пропала 19 марта. К ее поискам подключились волонтеры и полиция. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой. Позже родные жертвы сообщили, что ее тело было расчленено. 21 марта подозреваемого задержали. В момент задержания убийца пытался покончить жизнь самоубийством. 
 
20 октября дело о жестоком убийстве и изнасиловании студентки Аяжан Едиловой поступило в алматинский суд.  

Как уточняет агентство Sputnik, главное судебное разбирательство об убийстве Аяжан Едиловой началось 9 ноября. Оно рассматривалось в закрытом режиме в специализированном межрайонном суде по особо тяжким уголовным делам Алматы. Адвокат Кадыржан Галымжанулы, представляющий семью девушки, сообщил, что в деле порядка 30 томов, проведено около 30 экспертиз. На суде убийца не изъявил желания попросить прощения у семьи убитой за совершенное преступление.
 
 
 
 

 

В Байконуре расследуют жестокое убийство с поджогом и суицидом

30.12.2021, 20:45 131531
В Байконуре расследуют жестокое убийство с поджогом и суицидом
Фото: instagram/qriim_mvdrk
БАЙКОНУР. 30 ДЕКАБРЯ - Прокурором комплекса Байконур Александром Трифоновым для дальнейшего расследования в правоохранительные органы Казахстана направлено уголовное дело по факту совершения 27-летним жителем города предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ преступление (убийство), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Следствием установлено, что ночью 13 ноября, в одной из квартир дома по улице Янгеля, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя кухонный нож, нанес своей знакомой не менее 11 ножевых ранений, сообщает прокуратура комплекса Байконур.
 
Далее мужчина, предварительно совершив поджог в квартире, выбросился с балкона пятого этажа, при этом получил несовместимые с жизнью повреждения и в машине скорой медицинской помощи скончался. Потерпевшая через несколько дней скончалась в больнице.
 
Вина мужчины в совершении убийства полностью подтверждена и доказана. Принимая во внимание, что мужчина является гражданином Казахстана, уголовное дело в отношении него прокурором комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для принятия окончательного процессуального решения (прекращения уголовного дела в связи со смертью подозреваемого).
 
8 декабря Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Глава МВД проинформировал главу государства о криминогенной ситуации в стране, результатах работы органов внутренних дел за истекший период 2021 года. По его словам, преступность в Казахстане снизилась на 5%, при этом на 15% меньше зарегистрировано убийств, более чем на 20% - грабежей и случаев хулиганства. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах. 
 

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