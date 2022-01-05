В Алматы задержали серийных грабителей

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 4 ЯНВАРЯ - В Алматы разоблачили пару серийных грабителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, задержаны двое 27-летних жителей Туркестанской области, ранее судимых за кражи чужого имущества.
На данном этапе досудебного расследования установлено что эта пара в Алматы в канун Нового года ограбила гражданина Индии и совершила налет на лото-клуб. В обоих случаях злоумышленники использовали травматический пистолет. В результате нападения на иностранца разбойники завладели сотовым телефоном и наличностью. После ограбления лото-клуба преступная "выручка" составила 2 млн тенге из кассы заведения. В ходе ограбление клуба огнестрельное ранение получил охранник", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.
По его словам, с целью раскрытия серии дерзких преступлений в департаменте была создана специальная следственно-оперативная группа. Подозреваемых сыщики вычислили в Нур-Султане. Откомандированные в столицу оперативники задержали их и этапировали в Алматы. В настоящее время задержанные взяты под стражу. Их личности проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям, отметил Науатов.