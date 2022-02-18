В Алматы задержан бывший генеральный директор АНПЗ Шухрат Данбай

УРАЛЬСК. 17 ФЕВРАЛЯ - 16 февраля браконьеры оказали сопротивление инспекторам Западно-Казахстанского регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" и обстреляли служебную машину инспекторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Во время проведения рейдовых мероприятий на территории у села Жулдыз Казталовского района инспекторы выехали на след снегохода марки "Буран". Не подчиняясь предупреждениям инспекторов, браконьеры около 10 раз стреляли по служебному автомобилю из оружия неизвестной марки.

При этом были простреляны передние колеса автомобиля и поврежден бампер. Несмотря на предупредительные выстрелы инспекторов из служебного оружия, браконьеры скрылись в сторону села Новоказанка Жангалинского района ЗКО.

На место происшествия были вызваны сотрудники Казталовского районного отдела полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело.