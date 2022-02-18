В Алматы задержан бывший генеральный директор АНПЗ Шухрат Данбай

Фото: gov.kz
АЛМАТЫ. 17 ФЕВРАЛЯ - В Алматы вчера вечером сотрудники агентства по финансовому мониторингу задержали бывшего генерального директора Атырауского нефетеперерабатывающего завода Шухрата Данбая. Его подозревают в хищении в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Следствие ведет департамент экономических расследований Атырауской области. В самом департаменте, куда мы обратились за комментариями, нам сказали, что "пока ничего не могут сказать", - сообщает газета "Ак Жайык".
По ее информации, Данбай возглавлял АНПЗ с февраля 2019 года по июль 2021 года. Сейчас он проходит освидетельствование для водворения в ИВС Атырау.
Ранее Данбай был гендиректором Павлодарского нефтехимического завода.
Считается, что во время руководства Шухрата Данбая (2009-2017 годы), была проведена масштабная модернизация ПНХЗ. Но во время кризиса с дизтопливом в стране осенью 2017 года министр энергетики РК Канат Бозумбаев подверг Данбая жесткой критике. Выяснилось, что на руководимом им ПНХЗ уже несколько недель не работала установка производства водорода, необходимого для выработки дизельного топлива. Тогда виновником скандала признали сварщика, неправильно сварившего шов на трубе, а Шуxрату Данбаю пришлось покинуть пост гендиректора "по собственному желанию", - сообщает газета.
В последнее время Данбай работал управляющим директором по переработке АО "КазМунайГаз".
Напомним, ранее за хищения был задержан генеральный директор ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" Оспанбек Алсеитов.