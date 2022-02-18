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В Алматы задержан бывший генеральный директор АНПЗ Шухрат Данбай

17.02.2022, 16:03 8266
В Алматы задержан бывший генеральный директор АНПЗ Шухрат Данбай
Фото: gov.kz
АЛМАТЫ. 17 ФЕВРАЛЯ - В Алматы вчера вечером сотрудники агентства по финансовому мониторингу задержали бывшего генерального директора Атырауского нефетеперерабатывающего завода Шухрата Данбая. Его подозревают в хищении в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следствие ведет департамент экономических расследований Атырауской области. В самом департаменте, куда мы обратились за комментариями, нам сказали, что "пока ничего не могут сказать", - сообщает газета "Ак Жайык"

 
По ее информации, Данбай возглавлял АНПЗ с февраля 2019 года по июль 2021 года. Сейчас он проходит освидетельствование для водворения в ИВС Атырау.
 
Ранее Данбай был гендиректором Павлодарского нефтехимического завода.
 

Считается, что во время руководства Шухрата Данбая (2009-2017 годы), была проведена масштабная модернизация ПНХЗ. Но во время кризиса с дизтопливом в стране осенью 2017 года министр энергетики РК Канат Бозумбаев подверг Данбая жесткой критике. Выяснилось, что на руководимом им ПНХЗ уже несколько недель не работала установка производства водорода, необходимого для выработки дизельного топлива. Тогда виновником скандала признали сварщика, неправильно сварившего шов на трубе, а Шуxрату Данбаю пришлось покинуть пост гендиректора "по собственному желанию", - сообщает газета. 

 
В последнее время Данбай работал управляющим директором по переработке АО "КазМунайГаз". 

Напомним, ранее за хищения был задержан генеральный директор ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" Оспанбек Алсеитов. 


 

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В ЗКО браконьеры стреляли в авто инспекторов

17.02.2022, 18:40 4551
УРАЛЬСК. 17 ФЕВРАЛЯ - 16 февраля браконьеры оказали сопротивление инспекторам Западно-Казахстанского регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" и обстреляли служебную машину инспекторов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 
Во время проведения рейдовых мероприятий на территории у села Жулдыз Казталовского района инспекторы выехали на след снегохода марки "Буран". Не подчиняясь предупреждениям инспекторов, браконьеры около 10 раз стреляли по служебному автомобилю из оружия неизвестной марки.
 
При этом были простреляны передние колеса автомобиля и поврежден бампер. Несмотря на предупредительные выстрелы инспекторов из служебного оружия, браконьеры скрылись в сторону села Новоказанка Жангалинского района ЗКО.
 
 На место происшествия были вызваны сотрудники Казталовского районного отдела полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело.
 

В Капшагае задержаны налетчики, ограбившие оружейный магазин в Алматы

17.02.2022, 17:15 6486
В Капшагае задержаны налетчики, ограбившие оружейный магазин в Алматы
Фото: ДП на транспорте
ТАЛДЫКОРГАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В Капшагае задержали подозреваемых в нападении на оружейный магазин в Алматы во время январских беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации полиции, 9 февраля сотрудниками транспортной полиции в одной из съемных квартир города Капшагай задержаны двое жителей Алматинской области. 
 

Они подозреваются в нападении на оружейный магазин во время массовых беспорядков в Алматы и хищении 18 единиц огнестрельного оружия", - сообщил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев. 

 
Похищенное оружие изъято. 
 

Ранее транспортными полицейскими был задержан 32-летний их подельник. В отношении указанных лиц следственным судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей". Проводится досудебное расследование", - рассказал Бекиев. 


Ранее сообщалось, что у жителей Туркестанской области изъяли оружие и боеприпасы. 
 

Бывший глава департамента КНБ Алматы находится под следствием

17.02.2022, 11:34 15521
Бывший глава департамента КНБ Алматы находится под следствием
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 17 ФЕВРАЛЯ - Бывший глава департамента Комитета национальной безопасности Алматы Нурлан Мажилов находится под следствием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сообщаем, что в отношении сотрудников органов национальной безопасности Мажилова Н. и Искакова Р. проводится расследование", - приводит ответ Генпрокуратуры Sputnik Kазахстан.

 
В ведомсте отметили, что "иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит".
 
На момент беспорядков в городе Нурлан Мажилов являлся главой ДКНБ, пишет издание.
 
Марат Ирменов сменил его на посту 13 января 2022 года.
 

Сотрудники центра соцуслуг осуждены за хищение в Алматы

17.02.2022, 10:02 19526
Сотрудники центра соцуслуг осуждены за хищение в Алматы
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 17 ФЕВРАЛЯ - В Алматы завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ "Центр социальных услуг "Демеу" управления образования города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями", - сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК. 

 
В ведомстве отметили, что в ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме.
 
Приговором суда обвиняемые осуждены, им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.
 

За 2021 год в городе Алматы в рамках ОПМ QAMQOR зарегистрировано пять преступлений, все дела окончены производством. Общий установленный ущерб составил более 32 миллионов тенге", - проинформировали в АФМ.



 

У жителей Туркестанской области изъяли оружие и боеприпасы

17.02.2022, 09:45 20486
У жителей Туркестанской области изъяли оружие и боеприпасы
Фото: Polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В Туркестанской области задержали двух подозреваемых в незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержанные - жители Созакского района. При обыске в доме одного из них оперативники обнаружили автомат АК-47, восемь патронов к нему, две пневматические винтовки, охотничье ружье 16 калибра, электрошокер и две стреляные гильзы, пишет Polisia.kz.
 
В доме второго подозреваемого в качестве вещественных доказательств обнаружены и изъяты патроны. 
 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначены экспертизы. 
 
Один из подозреваемых взят под стражу. Следствие выясняет, с какой целью местные жители хранили у себя дома оружие и боеприпасы. 
 
В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан, что за незаконное хранение, сбыт и перевозку незарегистрированного оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность в виде лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, по данным Генпрокуратуры РК, в ходе январских беспорядков было похищено более 3 тысяч единиц оружия, найдено - 967.
 

В Алматы ликвидирована нарколаборатория

17.02.2022, 09:14 20546
В Алматы ликвидирована нарколаборатория
Фото: КНБ РК
АЛМАТЫ. 17 ФЕВРАЛЯ - В Алматы 4 февраля 2022 года Комитетом национальной безопасности (КНБ) ликвидирована нарколаборатория по нелегальному изготовлению психотропных веществ, сообщили в комитете, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За причастность к указанной противоправной деятельности задержан житель южной столицы. Из незаконного оборота изъято около 9 килограммов психотропных веществ - мефедрон и "а-PVP", стоимость которых на черном рынке оценивается в 149 млн тенге", - проинформировали в КНБ.

 
По данным комитета, в ходе другой разработки в Алматы выявлена посылка, в которой были сокрыты более 500 таблеток "экстази", предназначенные для доставки в западные регионы страны. В результате принятых мер 7 февраля задержан гражданин РК, по месту жительства которого дополнительно изъято 200 г психотропного вещества "а-PVP".
 
Материалы досудебных расследований зарегистрированы в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК.

 

Генпрокуратура представила портрет участников массовых беспорядков

16.02.2022, 21:11 34316
Генпрокуратура представила портрет участников массовых беспорядков
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК сообщил, что ведомство продолжает расследование преступлений, совершенных в период январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего зарегистрировано 3 096 досудебных расследований. В основном, это преступления против собственности, хулиганства и хищение оружия. 
 
Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследует 181 дело по массовым беспорядкам и актам терроризма.
 
По состоянию на 16 февраля по всем расследуемым Генпрокуратурой, МВД, КНБ и антикоррупционной службой уголовным делам 741 подозреваемый с санкции суда содержится под стражей. В их числе 113 ранее судимых, 42 участника запрещенных экстремистских движений и 35 члена организованных преступных групп.

 

Мы изучили личности и составили портрет всех арестованных лиц в Алматы. В основной массе - это молодые люди в возрасте до 30 лет, не имеющие высшего образования и постоянного места работы. В ходе анонимного опроса каждый третий погромщик признался в том, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду, путем кражи чужого имущества", - сообщил Елдос Килымжанов. 

 

Изучение образа жизни и личности подозреваемых показывает, что третья часть из них ранее судимые - 113, в том числе за убийства, изнасилования, разбои, причем 8 лиц, находившихся в республиканском розыске за такие преступления как кражи и грабежи", - сказал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

 
Органами прокуратуры в тесном взаимодействии с правозащитными организациями ежедневно обеспечивается проверка условий содержания задержанных и арестованных. 
 
Кроме того, проводится работа по смягчению примененных ранее мер пресечения. С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов, 157 лицам содержание под стражей заменены на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.
 

Указанные цифры не окончательные, работа по пересмотру мер пресечения продолжается. Наряду с этим, прокуроры освободили из изоляторов временного содержания 103 человека ввиду непричастности их к беспорядкам", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

 
Ранее Килымжанов сообщил, что в ходе январских беспорядков в РК было похищено более 3000 единиц оружия. Из всего этого объема найдена треть или 967 единиц, а более 2000, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатомёты до сих пор на руках.
 

Убивавшая кошек, "чтобы успокоиться" живодерка из Кульсары, избежала наказания

16.02.2022, 20:54 32766
АТЫРАУ. 16 ФЕВРАЛЯ - В городе Кульсары 38-летняя мать троих детей убивала животных, "чтобы успокоиться". Полицейские возбудили уголовное дело по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
16 февраля, стало известно, что женщина избежала наказания, сообщает портал "Мой город".
 
По информации департамента полиции Атырауской области, было принято решение о прекращении уголовного дела по факту жестокого обращения с кошкой в связи с применением закона об амнистии в отношений жительницы Жылыойского района.
 
Отмечается, что уже второе жестокое обращение с животными в регионе. Ранее дети пытались утопить в реке щенка. Они засунули его в мешок, привязали камень и выбросили в воду. По этому факту также возбуждено уголовное дело. 
 
Число случаев беспричинной, бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. С января по сентябрь этого года зарегистрировано 50 таких правонарушений, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее. Это только официальная статистика, реальное же число живодерств не известно. 
 
В частности, в Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой. 
 
В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 
 
19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео. 
 

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