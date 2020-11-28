В Алматы задержана 49-летняя женщина-веловор

Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы в Бостандыкском районе по "горячим следам" задержана женщина, которая занималась кражами велосипедов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , с заявлением обратился местный житель по факту кражи велосипеда из подъезда дома. При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что в подъезд дома заходила посторонняя женщина европейской внешности, в возрасте 40-50 лет.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий участковым инспектором была задержана подозреваемая - 49-летняя гражданка Е., в рюкзаке которой найден срезанный велосипедный трос.

В настоящее время проверяется причастность задержанной к другим эпизодам.

Не исключаем, что род ее преступной деятельности мог носить исключительно серийный характер, поскольку участковый инспектор, изучая образ жизни фигурантки, обратил внимание, что женщина часто заходила в подъезды жилых домов, будто присматривалась к оставленным за дверьми квартир вещам. Досудебное расследование проводится по части 1 статьи 188 УК РК", - сообщил начальник УП Бостандыкского района Улан Абулхаир.

Напомним , полиция Алматы переведена на усиленный режим работы. Это связано с проведением с 23 по 30 ноября общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

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