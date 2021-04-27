В Алматы задержана группа грабителей, орудовавших на Арбате

Polisia.kz
АЛМАТЫ. 26 АПРЕЛЯ- Группа грабителей, орудовавшая на алматинском Арбате, задержана полицией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские Алматы задержали группу грпбителей, промышлявших в центре города.
Как пишет Polisia.kz, руководил ею 21-летний житель Алматинской области. Установлено, что на счету злоумышленников несколько ограблений.
Фигуранты в темное время суток, угрожая ножом, забирали у прохожих сотовые телефоны и ценные вещи, а потом сбывали их в разных ломбардах города. Подозреваемые задержаны в ходе оперативных мероприятий. Мы усилили работу подразделения криминальной полиции в указанном квадрате, проанализировав идентичность совершенных в течение нескольких дней двух аналогичных преступлений. Не исключаем, что список потерпевших к финишу расследования может пополниться: возможно, кто-то их ограбленных по каким-то причинам не обращался за помощью в полицию. Орудие преступления - нож - изъято", - проинформировал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.
В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК (Грабеж).
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