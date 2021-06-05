В Алматы злоумышленник пытался продать арендованный автомобиль

АЛМАТЫ. 4 ИЮНЯ - 25-летний гражданин, арендовав внедорожник Toyota Land Cruiser 300, намеревался продать его через популярный сайт объявлений, передает KAZAKHSTAN TODAY .

По словам начальника управления полиции Ауэзовского района Алматы Улана Абулхайыра, их внимание привлекла вдвое заниженная цена в объявлении о продаже автомобиля. При этом автомобиль в хорошем состоянии и на ходу.

Никаких правоустанавливающих документов у продавца не было и быть не могло. В этом и заключался весь подвох. Злоумышленник просто намеревался по-быстрому продать чужой автомобиль. Примечательно, что нашёлся покупатель на такой подозрительный автомобиль, который поверил на слово, что документы будут восстановлены, якобы, после их утер ", - поделился сотрудник полиции.

По его словам, данное правонарушение против собственности будет расследоваться в соответствии со статьёй 190 УК РК (Мошенничество). В настоящее время злоумышленник задержан, находится под стражей. Проводятся следственные действия.

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