06.06.2023, 20:00 21941
В Антикоре прокомментировали информацию о покупке отеля Hilton Сатыбалды
Фото: azattyq-ruhy.kz
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ и социальных сетях распространяется информация о попытках завладения отелем Double Tree by Hilton Almaty группой лиц, в том числе Кайратом Сатыбалды.
Осужденный Сатыбалдыұлы отбывает наказание в виде лишения свободы в соответствующем учреждении уголовно-исполнительной системы. При этом расследование в отношении него по другим эпизодам преступлений, связанным с неуплатой налогов и легализацией преступных доходов, продолжается", - сообщает пресс-служба Антикора.
В ходе следствия принимаются меры по возврату незаконно выведенных активов, а также имущества, приобретенного на преступные средства.
В этой связи Сатыбалды в целях возмещения ущерба передаются государству бизнес-центры, административные здания, коммерческие помещения, дома, квартиры, объекты незавершенного строительства, земельные участки, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомашины и денежные средства. К их числу относится отель Double Tree by Hilton Almaty, который еще в ноябре 2021 года был приобретен предприятием, связанным с Сатыбалды. В настоящее время завершается процедура передачи объекта в собственность государства", - добавили в ведомстве.
Ранее по делу Кайрата Сатыбалды из Объединенных Арабских Эмиратов в доход Республики Казахстан были возвращены $14 млн.
Напомним, в ходе расследования дела в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.
В июле прошлого года Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".
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07.06.2023, 12:08 2491
Серик Кудебаев обжаловал приговор
Рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении Серика Кудебаева назначено на 29 июня
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Талдыкорган. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев обжаловал приговор, сообщили в пресс-службе суда Жетысуской области.
Рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении Серика Кудебаева назначено на 29 июня в 15.00 в здании суда Жетысуской области", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 апреля суд Талдыкоргана вынес приговор Кудебаеву. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.
Кроме того, беглого генерала лишили специального звания "генерал-майор полиции", а президенту внесено представление о лишении Кудебаева госнаград "Данк" и "Айбын" II степени. При этом в прокуратуре Жетысуской области подчеркнули, что приговор в отношении экс-главы ДП Алматинской области касается только январских событий. За побег его будут судить отдельно. Дело о побеге выделено в отдельное производство и к сроку, указанному в приговоре, отношения не имеет.
Суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Он был признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняли в "превышении власти или должностных полномочий". Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации. Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала. После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск.
В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что Кудебаев вылетел из аэропорта Бишкека в Стамбул. По данным Погранслужбы КНБ РК, Кудебаев не пересекал границу РК через официально действующие пункты пропуска.
В КНБ озвучили предполагаемую версию, как Кудебаев мог бежать через горы. Позже генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов сообщил о задержании беглого экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева. Его доставили из Турции в Казахстан.
07.06.2023, 10:43 6031
К 15 годам тюрьмы приговорен пенсионер в Туркестанской области за совращение малолетних
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области приговорил 66-летнего местного жителя за совращение трех девочек.
22 октября прошлого года подсудимый, который был хорошим другом и соседом бабушки пострадавших девочек, был у них в гостях. После разговора и чаепития на кухне извращенец вошел в гостиную отдохнуть и увидел играющих девочек.
У подсудимого появилась мысль умышленно совершить действия сексуального характера. Факта изнасилования детей не было, однако мужчина целовал детей в губы, заставлял взять их в руки половой орган и сам трогал половые органы детей", - информирует издание "Отырар" со ссылкой на пресс-службу суда.
Данное правонарушение подсудимого согласно части 3 статьи 124 УК РК относится к особо тяжкой категории.
Мать детей С. о данном факте узнала через беседу с ребенком, после того как потерпевшая Г. 2014 года рождения отказалась от ужина с жалобами на боли в языке, а две другие дочери, находившиеся рядом с ней в этот момент, подтвердили данное происшествие и указали на то, что в отношении них подсудимым были совершены те же действия", - рассказали в пресс-службе суда Туркестанской области.
Вину подсудимого доказали заключениями экспертиз, собранными по делу доказательствами, протоколами очной ставки и осмотра места происшествия. Пенсионера приговорили к 15 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в учреждениях средней безопасности уголовно-исполнительной системы.
Напомним, в Жанаозене задержали подозреваемого в развращении малолетней.
07.06.2023, 10:01 7256
Более 40 единиц оружия изъято в Казахстане за два месяца
Фото: КНБ РК
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С апреля по май 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с полицией, а также во взаимодействии с органами прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия, в том числе похищенного во время январских событий.
В результате обнаружены и изъяты 42 единицы (автомат МР-40, снайперская винтовка Драгунова, 22 ружья, 18 пистолетов) оружия, 8 гранат, 2 снаряда от РПГ, 4051 патрон различного калибра, а также бронежилеты, магазины от автоматов, радиостанции и ножи", - сообщили в пресс-службе КНБ.
По данным фактам проводятся досудебные расследования. Мероприятия по розыску и изъятию вооружения, находящегося в незаконном обороте, продолжаются.
06.06.2023, 20:12 21296
101 нарушение на 900 тысяч тенге: злостного нарушителя ПДД задержали в Жамбылской области
Фото: Pexels
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Тараз. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками административной полиции в ходе обработки предписаний за нарушения правил дорожного движения, поступающих с аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений, была установлена автомашина Toyota Camry, сообщает Polisia.kz.
Водитель установил на авто подложный государственный регистрационный номерной знак и, чувствуя свою безнаказанность, ежедневно нарушал правила дорожного движения. Всего у него 101 неоплаченный штраф на сумму 907 000 тенге.
Сотрудники ЦОУ совместно с батальоном патрульной полиции УП Тараза по камерам видеонаблюдения установили авто.
6 июня в 02.19 на пересечении проспекта Жамбыла и улицы Толе би полицейские задержали 32-летнего нарушителя, в багажнике автомашины лежали подложные номера, которыми он пользовался, чтобы избежать штрафов.
На него было составлено еще четыре административных протокола по части 2 статьи 230 КоАП РК, частям 3, 4, 5 статьи 590 КоАП РК.
Водитель полностью признал свою вину, автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. По решению суда водителю назначен административный арест и лишение права управления транспортным средством на 1 год.
06.06.2023, 19:48 22381
Перестрелка в Шымкенте: суд приговорил узбекистанца к 15 годам
Фото: OTYRAR
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Шымкент. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесли приговор 49-летнему гражданину Узбекистана, который устроил перестрелку в оружейном магазине зимой этого года, сообщает OTYRAR.
Дело рассматривалось в СМУС Шымкента в открытом порядке. Прокурор запрашивал 16 лет лишения свободы. Во вторник, 6 июня, суд приговорил подсудимого к 15 годам. Наказание мужчина будет отбывать в учреждении средней безопасности.
Напомним, 20 февраля возле охотничьего магазина на перекрестке улиц Иляева и Рыскулбекова мужчина открыл беспорядочную стрельбу, а после ворвался в магазин и стал стрелять. Один из охранников магазина был ранен. Вооруженного мужчину задержали подоспевшие патрульные полицейские и оперуполномоченный криминальной полиции Туранского РУП. Выяснилось, что нападавший является гражданином Узбекистана и проживает на съемной квартире в мегаполисе. У него изъят обрез охотничьего ружья и похищенный карабин.
06.06.2023, 19:41 23001
2,5 года лишения свободы получил организатор незаконного пересечения границы членами ОПГ Коспаева
В деле ОПГ Коспаева фигурирует больше 130 объектов недвижимости, 35 элитных автомобилей, 9 млн долларов наличными и 11 земельных участков
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Тараз. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На 2 года 6 месяцев осужден организатор незаконного пересечения границы членами ОПГ Коспаева из Казахстана в Кыргызстан, сообщает пресс-служба прокуратуры Кордайского района.
Приговором Кордайского районного суда от 25 апреля 2023 года за организацию незаконного пересечения членов ОПГ Шалина, Имашева и Коспаева через госграницу Машанло М.А. осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы по части 2 статьи 394 УК РК.
Машанло 6 августа 2022 года в районе села Сортобе вне пункта пропуска организовал переправу вышеуказанных лиц из Казахстана в Кыргызстан.
Напомним, в деле ОПГ Коспаева фигурирует больше 130 объектов недвижимости, 35 элитных автомобилей, 9 миллионов долларов наличными и 11 земельных участков.
Участники организованной преступной группы Коспаева занимались рейдерским захватом бизнеса и имущества предпринимателей в Алматы, Алматинской области и еще трех регионах страны. О задержании четверых участников группы и объявлении в розыск ее главаря официально объявили еще в июле прошлого года. Следователи выявили несколько крупных компаний и объектов, которые полностью или частично захватила ОПГ.
06.06.2023, 15:22 28786
Криминальному авторитету Дикому Арману вновь продлили арест
Фото: Depositphotos
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Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, продлили арест до 7 августа, сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.
По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 5 июня 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. до 2 месяцев, то есть до 7 августа 2023 года", - проинформировали в суде.
Напомним, Арман Джумагельдиев проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
В Генпрокуратуре РК заявили, что действия криминального авторитета Джумагельдиева контролировал куратор из КНБ.
06.06.2023, 08:34 35826
В Алматы задержана организатор сети элитных эскортниц, занимавшихся проституцией
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел выявлены закрытые социальные сети, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные услуги и эскорт-сопровождение для состоятельных мужчин, сообщает Polisia.kz.
Сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте установлена и задержана организатор и администратор социальных сетей - 25-летняя алматинка. Она осуществляла подбор девушек модельной внешности, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги, а также поиск богатых клиентов.
Девушкам она обещала перспективу найти "спонсоров", завести нужные знакомства, увидеть мир и легко устроить свою судьбу. Вступление в группу стоило $300, при этом за проявленную неактивность каждую неделю производилось удаление из группы. За оказанное сводничество фигурантка забирала 40% с полученных от клиента денег, остальное получала девушка, оказавшая интимную услугу. Стоимость "встречи" варьировалась от 500 тысяч тенге за один час", - сообщили в полиции.
По данным МВД, в результате анализа данных совместно с Агентством по финансовому мониторингу установлены обороты ее денежных средств за 2022 год, которые составили свыше 209 млн тенге.
Организатор секс-бизнеса тщательно замаскировала свою деятельность в интернете, где она имела широкую аудиторию в более чем 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, позиционируя себя как успешную модель и блогера, с выставлением публикаций о дорогих подарках в виде автомашин, ювелирных изделий, посещений элитных ночных клубов и ресторанов города Алматы, а также неоднократных поездок на зарубежные курорты, при этом официального места работы она не имела", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что "в результате обысков у подозреваемой изъяты ежедневник с записями по криминальному бизнесу, документы на новое и приобретаемое недвижимое имущество, карманное зеркало с остатками порошкообразного вещества белого цвета, скрученные денежные купюры, предположительно, предназначенные для вдыхания наркотических средств, автомашины марки Lexus ES 250 и Toyota Camry 70, а также обнаружено синтетическое наркотическое вещество "мефедрон" весом 1,72 грамма".
Кроме того, доставлены в управление полиции так называемые элитные эскортницы, состоящие в данных закрытых группах в соцсетях.
По согласованию с прокуратурой по данным фактам начато досудебное расследование по статье 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество" и статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемая водворена в ИВС.
В настоящее время ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается", - отметили в полиции.
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