12.08.2024, 18:04 59611
В Астане подростку нанесли три ножевых ранения
Фото: ugrapro.ru
Рассказать друзьям
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 15-летнему подростку нанесли три ножевых ранения, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Проводятся следственные мероприятия", - проинформировали в ДП.
Подчеркивается, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Ранее в Сети появилась информация об инциденте.
Напомним, в мае в Астане ученицу НИШ госпитализировали с ножевыми ранениями.
новости по теме
14.08.2024, 21:09 6586
Рога архара изъяли полицейские у пожилого жителя Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Туркестан. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области задержали 69-летнего мужчину за незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщает Polisia.kz.
При обыске в доме полицейские обнаружили и изъяли около 100 патронов различного калибра, гладкоствольное ружье 12-го калибра, рога и мясо неизвестного животного, предположительно архара, и другие вещественные доказательства.
Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Ведется следствие по выяснению всех обстоятельств.
Напомним, размер возмещения вреда за убитых животных изменили в Казахстане.
14.08.2024, 20:50 9146
Воспитатель ударила ребенка в детсаду Караганды: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Караганды рассмотрел административное дело в отношении воспитателя детского сада по факту причинения телесных повреждений ребенку, сообщает пресс-служба суда.
17 мая 2024 года воспитатель детского сада "Джин" нанесла телесные повреждения малолетнему А., 2018 года рождения, причинив ему легкий вред здоровью. В отношении воспитателя А. возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 140 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей работника воспитательного учреждения)", - сообщили в суде.
27 июня 2024 ода производство по уголовному делу в отношении А. по части 2 статьи 140 УК прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Однако в отношении нее было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 73-1 КоАП (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и направлено в суд.
В суде А. вину во вмененном ей правонарушении признала, в содеянном раскаялась. Суд признал А. виновной. Наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 4 суток.
Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение десяти суток.
Напомним, в Казахстане регулярно происходят вопиющие случаи издевательства над детьми.
В Жетысуской области полиция начала досудебное расследование после распространившегося в Сети видео с грубым обращением с детьми в одном детских садов региона.
В Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с гематомами и сотрясением.
В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.
14.08.2024, 15:14 15891
Школьницу принуждали заниматься проституцией в Кызылординской области: в полиции сделали заявление
Пользователи соцсетей, не убедившись в достоверности информации, распространяют ложные сведения
Рассказать друзьям
Кызылорда. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В полиции заявили, что вокруг дела о принуждении школьницы заниматься проституцией в Кызылординской области много дезинформации, и призвали не распространять фейки.
В социальной сети пользователи, не убедившись в достоверности информации, распространяют ложные сведения. В частности, в социальной сети на тему "Члены школьного ОПГ из Кызылорды держали в секс-рабстве одноклассницу" и по ситуации вокруг этого дела появилось много дезинформации, которая распространяется через соцсети. Эта информация не соответствует действительности. По данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело", - сообщает Polisia.kz.
В полиции также рассказали, что несовершеннолетние подозреваемые были задержаны и водворены в изолятор временного содержания, следственный суд отправил их под домашний арест.
Отмечается, что потерпевшая сторона в течение полугода не обращалась в правоохранительные органы. В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы, проводится всестороннее расследование.
Кроме того, в связи с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в отношении родителей подозреваемых зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Кроме того, в связи с распространением заведомо ложной информации через социальные сети органами полиции зарегистрировано уголовное дело, в настоящее время проводится оперативная работа, направленная на установление подозреваемых лиц. Уважаемые граждане! Не распространяйте фейковые сведения, не способствуйте тиражированию недостоверных данных, не сейте панику. Призываем граждан к информационной культуре и рекомендует доверять сведениям из официальных источников", - обратились в полиции.
Напомним, о том, что школьницу заставляли принимать наркотики и держали в сексуальном рабстве в Кызылординской области, сообщила известная правозащитница Дина Тансари.
14.08.2024, 12:10 19431
Шесть килограммов гашиша и 23 тысячи фальшивых долларов изъяли у двух жителей Шымкента
Одного из фальшивомонетчиков задержали при попытке сбыть пять килограммов гашиша
Рассказать друзьям
Шымкент. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Поддельные купюры и наркотические средства пытались реализовать два жителя Шымкента, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
В ходе следствия сотрудники АФМ вышли на продавца гашиша, с которым провели "сделку" по покупке 5 кг наркотика.
Наркоторговец также попытался реализовать поддельные 10 000 долларов США (банкноты номиналом 100 долларов США в количестве 100 штук) и был задержан с поличным.
Позже был установлен его подельник, у которого обнаружили и изъяли 13 100 фальшивых долларов США, а также килограмм гашиша.
А в ходе обыска по месту его жительства обнаружен и изъят гашиш весом около 1 кг.
Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет и 5,5 года соответственно", - сообщили в АФМ.
Ранее в Шымкенте задержали казахстанца, пытавшегося реализовать 1900 поддельных долларов. Также в Кыргызстане были задержаны два казахстанца за сбыт фальшивых долларов. Всего у них было изъято поддельных банкнот на сумму $45 тыс.
14.08.2024, 10:46 22286
В Алматы полицейские выявили мошенническую телефонную станцию
Рассказать друзьям
Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Спецоперацию Antifraud провели сотрудники Cyberpol криминальной полиции Алматы совместно с Центром по борьбе с киберпреступностью МВД РК. Житель Павлодара в арендованном офисе занимался настройкой оборудования, которое используется интернет-мошенниками, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.
Задержан 30-летний приезжий из Павлодара, в съемном арендованном офисе которого обнаружен SIM-box с 512 слотами, а также 1620 SIM-карт", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что данное оборудование используется интернет-мошенниками для активации различных интернет-сервисов и мессенджеров, оставаясь при этом анонимными. Кроме того, оно используются для регистрации аккаунтов, через которые в последующем мошенники обзванивают казахстанцев, находясь фактически в другой стране.
Задержанный сообщил, что согласился на работу, которая заключается в настройке и подключения данного оборудования и в периодической замене SIM-карт в слотах. Эти показания будут тщательно проверены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 213 УК РК", - сказал начальник управления криминальной полиции Алматы Максат Канапяев.
14.08.2024, 09:05 25781
В Акмолинской области осудили лидера банды, находившегося в розыске более 25 лет
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Кокшетау. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Обвиняемый в убийстве и бандитизме лидер банды, находившийся в розыске более четверти века, осужден на 25 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.
В 1998 году К. в преступном сговоре и из корыстных побуждений с целью вооруженного нападения на граждан и незаконного обогащения организовал и активно участвовал в деятельности устойчивой банды... Вооруженная банда, под руководством в том числе и К., в течение длительного времени неоднократно совершала групповые нападения по разработанному плану с распределением ролей каждого. Использовали форму сотрудников полиции, проблесковые маяки, жезлы, автомашины и приготовленные для замены госномера", - проинформировали в областном суде.
В 1998-1999 годы банда совершила в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях ряд особо тяжких преступлений.
Участники банды останавливали автотранспорт, убивали водителей и потом закапывали их трупы", - уточнили в суде.
Подсудимый находился в розыске, скрывался от следствия и жил по поддельным документам. Он был задержан лишь в январе 2024 года.
По данным суда, вина подсудимого во вмененных преступлениях, в том числе убийстве 5 человек, доказана свидетельскими показаниями, заключениями экспертиз и приговором от 1999 года в отношении других фигурантов вооруженной банды.
Подсудимому суд назначил наказание в виде лишения свободы на 25 лет. Приговор не вступил в законную силу.
13.08.2024, 20:49 40661
В Актау на пляже избили девушку
Фото: предоставлено пострадавшей
Рассказать друзьям
Актау. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жестокому нападению подверглась жительница Актау, отдыхавшая с подругой, сестрой и ребенком на одном из частных пляжей города, сообщает lada.kz.
Пострадавшая отдыхала вместе со своим ребенком, сестрой и подругой на частном пляже. Их комфорт нарушила сидящая неподалеку компания женщин.
Они снимали нас на видео, смеялись. Моя сестра сделала им замечания, произошел конфликт. Я в это время сидела с ребенком. Решила вмешаться, подойти успокоить. И тут передо мной появился нетрезвый мужчина и ударил по лицу. Я упала, нос был сломан, все лицо в крови, но это его не остановило, он продолжил меня бить", - рассказала девушка.
Сестра потерпевшей попыталась зафиксировать побои на камеру смартфона.
Он вырвал ее телефон и выбросил в море. А рядом стоящему парню сказал принести из машины обрез. После этого мы вызвали полицию и он уехал", - рассказала пострадавшая.
По словам девушки, ее госпитализировали в бессознательном состоянии. Она провела в стационаре неделю.
Сломан нос, порез длиной 4,5 см, мне кажется, что у него в руках было что-то острое. Однако полиция вменяет ему легкую статью. На мой взгляд, следствие ведется неверно", - рассказала потерпевшая.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза.
Ранее в Актау женщина ударила чужого ребенка на детской площадке.
13.08.2024, 18:10 43631
В Павлодаре арестовали подозреваемого в изнасиловании двух школьниц
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Павлодар. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Павлодаре арестовали подозреваемого в изнасиловании двух школьниц, сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Сафуан Жампейсов.
Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый арестован", - цитирует pavlodarnews.kz начальника департамента полиции.
Ранее на своей странице в Сети региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева рассказала, что встретилась и поговорила с пострадавшими.
Они разные по возрасту (...) Они одинаковы в своем страхе, в своей боли, в своем стыде и в своем молчании... Ни одна из них не осмелилась признаться в совершенном над ними насилии никому (...) Одна из девочек призналась, что не могла несколько дней даже сидеть. Я вчера держала в своих руках трясущиеся руки девочки, которая захлебывалась слезами, выплакивая свою боль. А я как мантру повторяла ей, что она невиновата в том, что с ней дважды сделал недочеловек, который был вхож в семью", - написала Сауле Шакенева.
Детский омбудсмен добавила, что чаще всего насильниками оказываются люди из близкого круга - отцы, отчимы, другие родственники, сожители, соседи, друзья семьи.
Напомним, жителя Павлодарской области осудили на 15 лет за изнасилование несовершеннолетней.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
14.08.2024, 10:17В Астане 200 детям-сиротам незаконно отказали в постановке в очередь на жилье 14.08.2024, 09:0525731В Акмолинской области осудили лидера банды, находившегося в розыске более 25 лет 14.08.2024, 10:4623871В Алматы полицейские выявили мошенническую телефонную станцию 14.08.2024, 12:0323811Активы на более чем триллион тенге возвращены в Казахстан 14.08.2024, 08:3423656В Алматы неизвестные сломали более 30 молодых деревьев 08.08.2024, 20:31181316Казахстанского наркоторговца экстрадировали из Армении 08.08.2024, 19:45170671В Акмолинской области иностранцы занимались изготовлением наркотиков в особо крупном размере 09.08.2024, 13:51157251Авиакомпания FlyArystan оставила 12-летнюю пассажирку в чужом городе из-за нехватки мест в самолете 09.08.2024, 16:01157011В аэропорту Антальи казахстанца с ограниченными возможностями уронили с лестницы 08.08.2024, 15:30156316Руководитель управления спорта Алматы скончался в Париже 31.07.2024, 09:28455981Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане 29.07.2024, 14:17420136Малайзия направила заявку на присоединение к БРИКС 29.07.2024, 13:41418111В БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT 29.07.2024, 12:58417861Более 44 млн тонн нефти добыл Казахстан в первом полугодии 29.07.2024, 10:34402231Около семи тысяч километров автодорог отремонтируют до конца года в РК
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?