В Атырау осудили предпринимателя, который вел дела с ОПГ Рыскалиева

Атырау. 27 июля. Kazakhstan Today - За хищение более 2 млрд тенге осужден предприниматель, который вел дела с ОПГ экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Атырауской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора ТОО "BNB Construction" Темиралина. Темиралин похитил более 2 млрд тенге путем заключения фиктивных договоров субподряда с юридическими лицами, подконтрольными преступному сообществу под руководством бывшего акима Атырауской области Рыскалиева ", - сообщили в Антикоррупционной службе.

25 июля текущего года приговором суда №2 Атырау Темиралин осужден к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. Его лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 3 года.

В ведомстве пояснили, что сумма ущерба, причинённого преступными действиями Темиралина, была ранее взыскана судебными приговорами в отношении основных фигурантов и других осужденных.

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