В Атырау прокурора подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения

Атырау. 13 июня. Kazakhstan Today - Антикоррупционное ведомство сообщило о задержании прокурора отдела прокуратуры города Атырау. Он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

В рамках работы по пресечению коррупции в собственных рядах сотрудниками департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с Антикоррупционной службой по Мангистауской области 11 июня задержан прокурор отдела прокуратуры Атырау Жасулан Каратау", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

С санкции суда в отношении Ж. Каратау применена мера пресечения в виде содержания под стражей. По делу проводятся необходимые следственные действия.

Иная информация в интересах следствия не разглашается", - отметили в пресс-службе.





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