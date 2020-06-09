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В Атырау за сбыт наркотиков задержан приверженец деструктивного течения

08.06.2020, 12:20 7291
В Атырау за сбыт наркотиков задержан приверженец деструктивного течения
Атырау. 8 июня. Kazakhstan Today - Сотрудниками управления по противодействию с экстремизмом департамента полиции Атырауской области совместно с сотрудниками ДКНБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в сбыте синтетических наркотиков был задержан 32-летний житель города Атырау, приверженец деструктивного религиозного течения, передает Kazakhstan Today. 
 
В ходе проведенных обысков у задержанного были изъяты синтетические наркотики, запрещенная религиозная литература и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщает Polisia.kz. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовления, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, из аналогов). 
 

Кроме того, по версии следствия, ему инкриминируется пропаганда терроризма по статьям 256 (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и 174 (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) УК РК", – отметили в полиции. 

 
В отношении задержанного гражданина санкционирован арест. Иная информация не подлежит разглашению.

 

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