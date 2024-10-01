В Атырау задержали двоих подозреваемых в распространении наркотиков

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Атырау. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности и кинологического центра в ходе оперативно-розыскных мероприятий "Қарасора" в Атырау задержали 38-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, которые занимались распространением наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РК.





В ходе личного досмотра был изъят 81 сверток синтетических наркотиков, упакованных в зип-пакеты. Также в арендованной квартире и на улицах города обнаружено и изъято около 100 граммов синтетических наркотиков.





В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.



