В Атырауской области экс-аким района получил два года ограничения свободы за избиение жены
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Атырау. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области бывший аким района получил два года ограничения свободы за избиение своей жены, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Приговором суда И.Р. назначено два года ограничения свободы. Гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 20 млн тенге удовлетворен частично, с И.Р. в качестве компенсации морального вреда взыскано в пользу потерпевшей У.А. два млн тенге", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Судом установлено, что в мае прошлого в квартире между подсудимым и его супругой возникла ссора.
В ходе конфликта И.Р., пользуясь, что потерпевшая материально зависима от него, на этой почве устроив скандал, схватил за правое плечо супругу У.А., повел ее в комнату, закрыв за собой дверь. Убедившись, что ему никто не помешает, в целях умышленного причинения вреда здоровью повалил У.А. на пол и несколько раз пинал ногами в область левого бедра, в результате чего здоровью потерпевшей У.А. был нанесен вред средней тяжести в виде перелома пятого позвонка, без смещения", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что вина подсудимого доказана.
Напомним, в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.