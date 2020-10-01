В Атырауской области разгромили гробницу и 12 могил

Атырау. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Тасшагильском сельском округе Кызылкогинского района были разгромлены гробница Матен кожи и ещё 12 могил. Злоумышленник также устроил пожар в домике для ночлега паломников, передает Kazakhstan Today.

Как передает " АЖ " со ссылкой на акима Кызылкогинского района Айдулата Кенжебекова, уже задержан подозреваемый - житель Кызылкогинского района. Он является родственником смотрителя.

Сельчане шокированы: никогда раньше здесь такого не случалось. Думаем, в ходе расследования будут выявлены мотивы этого преступления", - рассказал аким района.

Ранее сообщалось о подростках, повредивших в СКО 12 надгробий и оградок на кладбище.

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