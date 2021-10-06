В Атырауской области учительница родила и выбросила ребенка в мусор

АТЫРАУ. 5 ОКТЯБРЯ - В Атырауской области вынесен приговор жительнице одного из сел, обвинявшейся по статье 100 Уголовного кодекса РК (Убийство матерью новорожденного ребенка), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это произошло 23 января нынешнего года. 36-летняя школьная учительница даже на последних месяцах беременности не стала обращаться к медикам, а родила сама и выбросила новорожденного в мусорный контейнер. Вернулась домой с сильным кровотечением, муж вызвал скорую - в больнице и выяснилось, что женщина совсем недавно родила. Вызванные полицейские обнаружили в мусорке мертвое тельце: выжить в сильный мороз у ребенка не было никаких шансов, сообщает " Ак Жайык ".

В ходе следствия выяснилось, что женщина сомневалась, от мужа ли у нее беременность, и сразу после родов решилась на это преступление. В суде она полностью признала свою вину и раскаялась. По ее словам, после случившегося они с мужем разошлись, у нее на иждивении остались четверо детей, и ввиду этого она просит смягчить наказание.

Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы с запретом занимать должности в сфере образования.



