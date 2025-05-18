17.05.2025, 11:40 61631
В Атырауской области возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней
Проводятся необходимые следственные действия
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Атырау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области возбуждено уголовное дело о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По заявлению жительницы Атырау о совершении развратных действий в отношении ее несовершеннолетней дочери возбуждено и расследуется уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное расследование и установление объективной картины произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - заявили в пресс-службе.
Ранее в телеграм-канале Atyrau Online появилась информация о растлении несовершеннолетней.
Напомним, казахстанца осудили на 7 лет за развратные действия в отношении школьницы из Алматы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом"Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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17.05.2025, 14:50 50396
Несуществующий скот и хищение субсидий на 271 млн тенге: расследование по делу работников ветстанции завершили в Туркестанской области
В настоящее время идет судебное разбирательство
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Туркестан. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области прокуратура завершила расследование дела в отношении сотрудников ветеринарной службы Сауранского района, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствием установлено, что заведующим и ветеринарами Орангайского, Жана Иканского сельских округов путем незаконного внесения в информационную систему "Идентификация сельскохозяйственных животных" фиктивных данных о наличии в подконтрольных 31 крестьянском хозяйстве фактически несуществующего скота похищено субсидий в общей сумме 271 млн тенге. Управлением досудебного расследования прокуратуры области в качестве подозреваемых признаны 1 заведующий, 3 ветеринара и 1 сержант войсковой части № 41590 области", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что подозреваемыми частично возмещен ущерб в сумме 19 млн тенге, кроме того, арестовано имущество на 120 млн тенге.
В настоящее время идет судебное разбирательство", - добавили в прокуратуре.
Ранее департамент Агентства по финансовому мониторингу ЗКО завершил расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по факту хищения субсидий на сумму 150,7 млн тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
17.05.2025, 13:20 54926
Ущерб более миллиарда тенге: казахстанца приговорили к лишению свободы за мошенничество в сфере строительства
Ему назначено 6 лет и 8 месяцев лишения свободы
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Усть-Каменогорск. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 города Усть-Каменогорска приговорил казахстанца к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за мошенничество в сфере строительства, сообщает пресс-службе суда.
Суд признал гражданина Д. виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК (Мошенничество) и назначил наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с конфискации имущества, с лишением права заниматься в сфере коммерческой деятельности на срок 10 лет", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
По данным суда, в марте 2021 года подсудимый предоставил фиктивную справку о доходах ТОО и заключил с СПК договор о совместном строительстве жилого комплекса.
Согласно договору, Д. обязался построить 3 жилых дома, на строительство которых СПК перевел денежные средства ТОО в сумме 206 536 124 тенге, которыми Д. в последующем завладел", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, с августа 2021 года по август 2023 года он заключил договоры предварительного бронирования квартир с 85 потерпевшими, согласно которым обязался предоставить квартиры в строящихся домах при условии внесения предоплаты.
Потерпевшие, не подозревая о преступных намерениях Д., перевели на счет ТОО общую сумму 1 096 663 005 тенге. Сумма ущерба по уголовному делу составила 1 273 199 129 тенге", - добавили в суде.
Ранее более 420 млн тенге похитил застройщик у дольщиков в Актобе.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом"Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане
17.05.2025, 10:30 66286
Паспорта, печати и поддельные документы: в Мангистау выявили канал незаконной миграции
В ходе оперативных мероприятий задержаны трое подозреваемых
Фото: polisia.kz
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Актау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области полиция выявила канал незаконной миграции, сообщает Polisia.kz.
Пресечена схема оказания фиктивных услуг иностранным гражданам по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешительных документов через ЦОН. 15 мая в ходе оперативных мероприятий задержаны трое подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции", - заявили в полиции.
Сообщается, что в результате обысков изъяты: более 70 печатей различных ТОО, около 75 паспортов иностранных граждан, электронные носители информации, компьютерная техника, банковские карты, оригиналы документов из ЦОНа, порядка 2 млн тенге наличными и два автомобиля. Подчеркивается, что проводится досудебное расследование.
Ранее канал незаконной миграции пресекли в Актюбинской области.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомитьсяс дайджестом"Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.05.2025, 15:42 112796
С начала года в Казахстане ликвидировали 62 канала поставки наркотиков
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, с начала года в стране пресечено 62 канала поставки наркотиков и психотропных веществ, ликвидировано 10 нарколабораторий, из незаконного оборота изъято свыше 3,5 тонны наркотических веществ.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в Астане ликвидирован канал поставки синтетических наркотиков. Задержаны двое жителей города Алматы, которые организовали подпольное производство психотропных веществ в одной из квартир микрорайона Достык.
В результате обысков изъяты предметы, использовавшиеся для изготовления наркотиков: химические реактивы, электроплиты, пластиковые и стеклянные емкости, вакууматор, красители и другие компоненты. Кроме того, обнаружено и изъято свыше 5 килограммов синтетических наркотических средств, готовых к распространению. Задержанные использовали так называемый метод холодной варки - способ, при котором наркотические вещества производятся без применения высоких температур, посредством химических реакций. Этот метод представляет повышенную опасность", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Также в Астане вынесен приговор подозреваемому в сбыте и незаконном хранении в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе столичного специализированного межрайонного суда по уголовным делам.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в октябре 2024 года подсудимый для совершения незаконной сделки встретился с покупателем - условным закупщиком и продал ему 9 таблеток наркотика весом 6,19 грамма, что является особо крупным размером. Стоимость вещества составила 300 тыс. тенге.
Кроме того, у подсудимого на хранении обнаружили еще 25 таблеток запрещенного вещества массой 17,28 грамма, что также является особо крупным размером.
Суд признал наркодельца виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
16.05.2025, 14:12 118261
Молодую алматинку задержали за распространение наркотиков
У подозреваемой изъято 20 свертков с альфа-PVP
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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы молодую женщину задержали по подозрению в распространении наркотиков.
По информации Polisia.kz, сотрудники управления по противодействию наркопреступности Алматы задержали местную жительницу, подозреваемую в хранении и распространении синтетических наркотиков.
При личном досмотре у нее изъяли более 20 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество - альфа-PVP - синтетический психостимулятор, известный также как "скорость". Это вещество относится к категории особо опасных наркотиков.
Также полицейские изъяли мобильный телефон, через который, предположительно, координировалась противоправная деятельность. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование.
Напомним, с начала года в Казахстане изъято порядка 3,5 тонны наркотических средств.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.05.2025, 11:43 124871
Двести килограммов взрывчатых веществ изъяли в Акмолинской области
Фото: КНБ РК
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Комитета национальной безопасности Акмолинской области при координации органов прокуратуры выявил канал незаконного оборота взрывчатых веществ.
В ходе проведенных мероприятий обнаружено и изъято 200 килограмм аммиачной селитры (60 кг в тротиловом эквиваленте), а также детонационные шнуры с капсюлями-взрывателями в количестве 200 единиц. По предварительным данным, указанные вещества предназначались для использования в незаконной старательской деятельности", - сообщили в ведомстве.
По факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
В декабре прошлого года в Абайской области задержали группу "черных" старателей. Ущерб от их деятельности составил 3 млн тенге.
В декабре 2023 года "черных" старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Акмолинской области. Все подозреваемые - работники золотодобывающего предприятия, которые намеревались наладить систему хищения золотосодержащей руды с рудника Аксу. Еще три бригады "черных" старателей задержали в Степногорске.
16.05.2025, 11:17 125751
Непристойный танец у обелиска Славы в Павлодаре: родителей школьниц привлекли к ответственности
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области привлек к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей родителей школьниц, которые исполнили непристойный танец у обелиска Славы в Павлодаре, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал виновными Г., Ж., А., К. в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего), назначил им административное взыскание в виде административного штрафа каждому в сумме 55 048 тенге. Также суд признал виновными А., К. в совершении административного правонарушения по статье 435 КоАП (Хулиганство, совершенное несовершеннолетними), назначил им административное взыскание в виде административного штрафа каждому в сумме 19 267 тенге", - заявили в суде.
Согласно материалам дела, 2 мая четыре несовершеннолетние девушки в сквере Славы в парке на площади Победы в городе Павлодаре сняли видеоролик с непристойными танцами у обелиска Славы.
Напомним, в прошлом году в Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.05.2025, 11:01 94861
Более килограмма мефедрона изъяли у жителя Костаная
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае задержан мужчина с крупной партией мефедрона, сообщает Polisia.kz.
При обыске у 35-летнего мужчины изъяли более килограмма наркотика.
Обыски прошли в его квартире, автомобиле, на дачном участке, также полицейские провели личный досмотр. По предварительным данным, из незаконного оборота изъято около 2 тысяч разовых доз синтетического наркотика, предназначенного для дальнейшего сбыта. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - мефедрон общим весом свыше 1 кг", - рассказали в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование. Полиция выясняет источники поступления крупной партии наркотика.
С начала года в Костанайской области изъято более 76 кг наркотиков, в том числе 2,2 килограмма синтетических веществ", - уточнили в полиции.
В апреле в ВКО двух граждан Латвии осудили за организацию нарколаборатории. В ходе обыска у них было изъято 125 кг мефедрона, эквивалентного 630 тысячам разовых доз, 500 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование нового поколения, позволяющее производить до 30 кг синтетических наркотиков в сутки.
В Алматинской области ликвидирована нарколаборатория промышленного масштаба, изъято 100 кг мефедрона.
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