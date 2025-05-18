В Атырауской области возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По - По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, с начала года в стране пресечено 62 канала поставки наркотиков и психотропных веществ, ликвидировано 10 нарколабораторий, из незаконного оборота изъято свыше 3,5 тонны наркотических веществ.





В пресс-службе ведомства сообщили, что в Астане ликвидирован канал поставки синтетических наркотиков. Задержаны двое жителей города Алматы, которые организовали подпольное производство психотропных веществ в одной из квартир микрорайона Достык.





В результате обысков изъяты предметы, использовавшиеся для изготовления наркотиков: химические реактивы, электроплиты, пластиковые и стеклянные емкости, вакууматор, красители и другие компоненты. Кроме того, обнаружено и изъято свыше 5 килограммов синтетических наркотических средств, готовых к распространению. Задержанные использовали так называемый метод холодной варки - способ, при котором наркотические вещества производятся без применения высоких температур, посредством химических реакций. Этот метод представляет повышенную опасность", - проинформировали в Генпрокуратуре.





Также в Астане вынесен приговор подозреваемому в сбыте и незаконном хранении в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе столичного специализированного межрайонного суда по уголовным делам.





Как сообщили в пресс-службе ведомства, в октябре 2024 года подсудимый для совершения незаконной сделки встретился с покупателем - условным закупщиком и продал ему 9 таблеток наркотика весом 6,19 грамма, что является особо крупным размером. Стоимость вещества составила 300 тыс. тенге.





Кроме того, у подсудимого на хранении обнаружили еще 25 таблеток запрещенного вещества массой 17,28 грамма, что также является особо крупным размером.





Суд признал наркодельца виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.