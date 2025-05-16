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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Перестрелка произошла в Алматинской области.





В соцсетях появилось сообщение о перестрелке во время торжества в Талгарском районе. Комментируя инцидент, в департаменте полиции региона заявили, что информация о том, что инцидент произошел на свадьбе, не соответствует действительности. По данному факту зарегистрированы уголовные дела, проводится досудебное расследование. В результате принятых мер установлены все участники инцидента. Четверо подозреваемых, госпитализированные в больницу, находятся под охраной. Один фигурант водворен в изолятор временного содержания.





Подозреваемого в мошенничестве на 45 млн тенге казахстанца экстрадировали из Польши.





Он подозревается в том, что в 2023 году обманным путем завладел деньгами потерпевшего на сумму 45 млн тенге, пообещав привезти из Польши два грузовых автомобиля, однако, не предоставив их, скрылся с полученными деньгами. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.





С начала года в Казахстане изъяты тонны наркотиков.





В частности, изъято порядка 3,5 тонны наркотических средств, из них 259 кг "синтетики", около 2 тонн марихуаны, 303 кг гашиша. Пресечена деятельность 83 нарколабораторий. Изъято почти 6 тонн прекурсоров. Ликвидировано 20 организованных преступных групп. Заблокировано более 11 тысяч сайтов с противоправным контентом, а также 12 тысяч банковских карт и счетов на сумму свыше 1 млрд тенге. Задержано 1783 лица, из них 669 арестовано.





В Костанайской области вынесли приговор главным специалистам отдела фитосанитарного контроля по делу о коррупции.





Они получали взятки от 13 водителей грузовиков в размере от 2 до 20 тысяч тенге за беспрепятственный провоз подкарантинной продукции через границу без осмотра. Инспекторы и 13 взяткодателей были приговорены к различным срокам наказания с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, с инспекторов взыскана сумма полученных взяток.





Осужденный по делу о поножовщине экстрадирован из России в Казахстан.





Он еще в 2023 году в Риддере в ходе совместного распития спиртного складным ножом нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, которого удалось спасти. Приговором суда он был осужден к наказанию, не связанному с лишением свободы, однако, не выполнив возложенные на него обязанности, уклонился от отбывания уголовного наказания, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.





В Актюбинской области прокуратура направила в суд дело о двойном убийстве.





Следствием установлено, что подозреваемый после ссоры со своей знакомой незаконно проник в частный дом, где совершил убийство ее матери и отчима, а потерпевшую незаконно удерживал против ее воли. Потерпевшая была освобождена, а подозреваемый был задержан на месте преступления. Подозреваемому предъявлено обвинение по пунктам 1, 3, 5 части 2 статьи 99 УК (Убийство двух или более лиц), по пунктам 3, 4 части 2 статьи 126 УК (Незаконное лишение человека свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и по части 1 статьи 107 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) в убийстве двух и более лиц с особой жестокостью, а также в незаконном лишении свободы с применением насилия.





Полицейские задержали пытавшегося ограбить банк в Алматы.





Ночью злоумышленник проник в здание банка через окно и попытался добраться до кассового узла. Однако он не смог преодолеть бронированное стекло и покинул место происшествия. Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.





Штраф за огромную надпись на скале получил житель Мангистау.





Факт вандализма зафиксировали отдыхающие в Мангистауской области. Надписи появились на скалах в районе 43-го км, популярного места отдыха среди жителей региона. По данным ДП региона, надпись на скалу нанес гражданин 2002 года рождения. Он привлечен к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Штраф составил 20 МРП (78 640 тенге).





В Таразе вынесли приговор бывшему заместителю акима.





Экс-замакима обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним под суд пошел предприниматель, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Занимаясь строительством трех пятиэтажных домов по государственному тендеру акимата, бизнесмен не завершил строительство и составил фиктивные акты о якобы завершении строительства по объектам. Экс-замакима подписал эти акты, которые явились основанием для перечисления предпринимателю более 519 млн тенге бюджетных средств. Бизнесмен осужден к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет. Экс-чиновник - к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.





В Атырау старшеклассники избили учеников младших классов.





В пригородном селе Еркинкала несколько подростков жестоко избили учеников восьмого класса. Причиной стало то, что те отказались после уроков выполнять хозяйственные работы. Сообщается, что подростков избивали палками в заброшенном здании на территории села. В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что телесные повреждения получили двое подростков. Всех подозреваемых установили и доставили в отдел полиции. Зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия.





Экс-глава "Астана LRT" задержан в Турции.





Ранее он был заочно осужден к 9 годам лишения свободы. В этом году КНБ установлено его точное местонахождение, после чего правоохранительными органами Турции проведено задержание в Анталье. Судом Антальи принято решение о его депортации в Казахстан, в настоящее время экс-глава "Астана LRT" содержится под стражей.





В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов.





Руководители строительной компании, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, заключили 590 договоров долевого участия. В результате от дольщиков незаконно привлечено свыше 5,5 млрд тенге. При этом строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены. Приговором суда руководство компании осуждено к лишению свободы на срок от 3,5 до 6,5 года.





В Акмолинской области акима Сергеевского сельского округа осудили за халатность и ненадлежащее исполнение обязанностей во время паводков.





Во время паводков произошел разрыв дамбы, из-за чего были затоплены 19 жилых домов и территория села Самарка. В результате затопления пострадавшим от паводков из местного бюджета выплачено 8 млн тенге. Тем самым причинен ущерб государству в крупном размере. Аким, являясь лицом, ответственным за состояние ГТС в селе Самарка, не принял меры по увеличению пропускной способности воды на плотине. Суд приговорил акима к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля и лишением права занимать должности на государственной службе.





Незаконный сбыт рогов сайги пресекли в Жетысуской области.





На территории города Текели задержан житель Темиртау, который подозревается в незаконном сбыте рогов сайгаков. В ходе обыска автомобиля марки Subaru были обнаружены три картонные коробки, обмотанные скотчем, внутри которых находились более 300 рогов сайгаков. Изъятые предметы были переданы на судебную экспертизу, а в отношении задержанного проводятся следственные действия.





Организаторы финпирамиды в области Абай обманули граждан на 20 млн тенге.





Две жительницы Семея проводили встречи и семинары в офисе компании в областном центре, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через WhatsApp. Деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов. Приговором суда двум виновным назначено наказание в виде 4 и 3 лет ограничения свободы соответственно, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 2 года.





В Актау арестовали подозреваемых в серии тяжких преступлений.





В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Установлена их причастность к вымогательству, незаконному хранению и перевозке оружия и боеприпасов, мошенничеству, перевозке наркотиков и насильственным действиям.





В ЗКО из-за бухгалтера-лудомана десятки людей остались без зарплаты.





Бухгалтер учреждения занимался мошенничеством и перечислил деньги предприятия на свои счета. С 16 октября 2023 года по 1 марта 2024 года, находясь в кабинете главного бухгалтера ТОО, по системе Online bank под видом заработной платы он перечислил на свои банковские счета 26,8 млн тенге. За пять месяцев работы он сделал 53 перевода. Суммы разные - от 30 тысяч тенге до пяти млн тенге. Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





Выделенные на строительство ветроэлектростанции более 8,5 млрд тенге украли у дочерней компании "Самрук-Энерго".





Двое фигурантов в период с 2020 по 2022 год сообща похитили денежные средства, принадлежащие дочерней компании АО "Самрук-Энерго", выделенные на реализацию проекта "Строительство ветряной электростанции в городе Ерейментау мощностью 50 МВт". Хищение было совершено через заключение фиктивных договоров и перевод средств через аффилированные компании. Приговором суда один из фигурантов был приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии с лишением государственной награды - ордена "Құрмет". Второй подсудимый приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.





Завершено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по факту хищения субсидий на 150,7 млн тенге.





Подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования "Агробизнес" на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге. Кроме того, путем внесения ложных сведений в базу "ИСЖ" о несуществующем скоте он незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы". Подозреваемый арестован.





Актюбинец хотел продать через интернет свои органы за 15 млн тенге.





Подозреваемый задержан. По факту начато досудебное расследование по статье 116 УК РК "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека". Ведется расследование.





Полицейских осудили за вымогательство и превышение полномочий в ВКО.





Трое полицейских, узнав некоторые факты из личной жизни потерпевшего, являющегося публичной личностью, вступили в преступный сговор. Они потребовали у потерпевшего деньги, угрожая в случае невыплаты распространением видеозаписи, полученной с использованием служебного положения. Потерпевший передал денежные средства в сумме 3 000 000 полицейскому. Суд назначил по совокупности преступлений одному из них наказание в виде 6 лет лишения свободы, еще двоим - наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, они лишены права занимать должности на государственной службе пожизненно.





В Кызылординской области выявили факт незаконной охоты на сайгаков.





Инспекторы преследовали подозреваемых, находившихся в Toyota Land Cruiser без госномеров. Однако браконьеры скрылись с места преступления, бросив машину. В ходе осмотра территории были обнаружены 19 туш животных, предположительно, сайгаков. Возбуждения уголовное дело. Проводится досудебное расследование.





Жительница Жамбылской области получила срок за избиение приемного сына скалкой.





В декабре 2024 года подсудимая заподозрила приемного сына в хищении 1 млн тенге. Она потребовала вернуть деньги. Когда он ответил, что не брал деньги, женщина схватила деревянную скалку и начала его бить. На следующий день преподаватели колледжа отвезли потерпевшего в больницу. Согласно заключению экспертизы, несовершеннолетнему был причинен легкий вред здоровью. Приговором суда подсудимая была признана виновной и ей назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



