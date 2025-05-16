15.05.2025, 11:38 35131
Хищение субсидий на 126 млн тенге в ЗКО: суд арестовал имущество подозреваемого
Фото: Depositphotos
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Уральск. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу ЗКО завершил расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по факту хищения субсидий на сумму 150,7 млн тенге.
Подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования "Агробизнес" на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге. В последующем кредитные денежные средства обналичены со счета КХ без фактического приобретения крупного рогатого скота. Кроме того, путем внесения ложных сведений в базу "ИСЖ" о несуществующем скоте он незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы", - сообщает АФМ.
Для подтверждения правомерности получения субсидий подозреваемый представил фиктивные документы о покупке племенных коров у других крестьянских хозяйств.
На преступные доходы подозреваемый приобрел земельные участки, на которых построил торговый дом и сауну, при этом в целях сокрытия оформил недвижимость на родственника.
С санкции суда наложен арест на его имущество стоимостью 198 млн тенге: 2 земельных участка, торговый дом, сауну и автомашину марки Exeed LX", - проинформировали в департаменте.
Подозреваемый арестован.
Ранее АФМ сообщало о мошенничестве с субсидиями на 1,5 млрд тенге, в которых подозревают экс-чиновника МСХ. Для получения средств из бюджета экс-чиновник и экс-депутат использовали электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины.
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15.05.2025, 20:35 21166
Жительница Жамбылской области получила срок за избиение приемного сына скалкой
Женщине назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы
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Тараз. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении К., которая избила своего приемного сына скалкой, сообщает пресс-служба суда.
В декабре 2024 года подсудимая заподозрила приемного сына в хищении 1 млн тенге. Она потребовала у него вернуть деньги. Когда он ответил, что не брал деньги, К. схватила деревянную скалку и начала его бить.
На следующий день преподаватели колледжа отвезли потерпевшего в больницу. Согласно заключению экспертизы, несовершеннолетнему М. был причинен легкий вред здоровью.
Подсудимая вину признала полностью. Потерпевший М. сообщил, что претензий к приемной матери не имеет, прощает ее, просил освободить ее от наказания, но с ней жить дальше не хочет.
Приговором суда подсудимая К. была признана виновной и ей назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.
Также установлены особые требования к поведению К., а именно запрет разыскивать, преследовать, посещать потерпевшего, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами на 3 месяца.
Ранее жительницу Щучинска оштрафовали почти на 300 тыс. тенге за избиение воспитанника. Женщина ударила ребенка по ноге металлической тяпкой.
15.05.2025, 20:03 22161
В Кызылординской области выявили факт незаконной охоты на сайгаков
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 14 мая во время рейда инспекторы РГКП "ПО "Охотзоопром" в степной зоне "Акши" установили факт незаконной охоты, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.
Инспекторы преследовали подозреваемых, находившихся в Toyota Land Cruiser без госномеров. Однако браконьеры скрылись с места преступления, бросив машину.
В ходе осмотра территории были обнаружены 19 туш животных, предположительно, сайгаков. Возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Казахстане начался окот сайгаков и продолжится, предположительно, до конца мая.
Напомним, в сентябре 2023 года сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
В феврале 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Тем временем "международные эксперты" заявили, что считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
Ранее сообщалось о массовом истреблении бизонов в США в XIX веке. В результате хищнического истребления численность бизонов к началу XX века снизилась с нескольких десятков миллионов до нескольких сотен.
15.05.2025, 17:12 25946
Полицейских осудили за вымогательство и превышение полномочий в ВКО
Один из низ получил 6 лет лишения свободы, еще двое по 5 лет 6 месяцев
Фото: pexels
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Усть-Каменогорск. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 города Усть-Каменогорска вынес приговор сотрудникам департамента полиции Восточно-Казахстанской области по делу о вымогательстве у публичной личности и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба суда.
В частности, суд назначил по совокупности преступлений одному из них наказание в виде 6 лет лишения свободы, еще двоим наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, они лишены права занимать должности на государственной службе пожизненно.
Сотрудники полиции З., Н., Н., узнав некоторые факты из личной жизни С., являющегося публичной личностью, вступили в преступный сговор с целью получения материальной выгоды. Реализуя задуманное, потребовали у гр. С. денежные средства, угрожая в случае невыплаты распространением видеозаписи, полученной с использованием служебного положения (...) Потерпевший С. передал денежные средства в сумме 3 000 000 сотруднику УБОП ДП ВКО З.", - пояснили в суде.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Ранее жительница Уральска обвинила полицейских в избиении и самоуправстве.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
15.05.2025, 14:55 28901
Насильников детей поставят на пожизненный адмнадзор в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил об ужесточении мер контроля за лицами, осужденными за преступления против половой неприкосновенности детей, передает корреспондент агентства.
Сегодня каждый насильник ребенка, который освобождается из мест лишения свободы, в течение восьми лет состоит под административным надзором в органах внутренних дел - это срок погашения судимости. Сегодня (предлагается. - Прим. ред.) этот надзор увеличить до бесконечности. Каждый раз мы будем обращаться в суд и говорить, что есть угроза, что данное лицо совершит аналогичное правонарушение, и суд будет продлевать этот надзор на полгода. В идеале мы так себе видим, что они пожизненно будут стоять на учете", - проинформировал замминистра.
Он подчеркнул, что такой контроль сможет ограничить или запретить посещение территории возле школ и других детских учебных заведений.
Если мы его там увидим, то будем привлекать за нарушение административного надзора. Есть соответствующая административная и уголовная ответственность. Мы можем также запретить выходить в ночное время из дома, то есть там есть целых ряд ограничений, которые устанавливаются судом", - уточнил Игорь Лепеха.
Ранее в ЗКО выявили вопиющий факт не установленного административного надзора на протяжении более 7 лет за лицом, отбывшим наказание за уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Напомним, в прошлом году в Казахстане ужесточили закон в отношении насильников детей.
В декабре прошлого года жителя Костанайской области приговорили к 25 годам колонии за изнасилование и убийство несовершеннолетней. В этом же месяце изнасиловавший 12-летнюю падчерицу извращенец получил пожизненный срок.
15.05.2025, 13:27 32346
Актюбинец хотел продать свои органы за 15 млн тенге
По факту начато досудебное расследование
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Актобе. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Актобе подозреваются в попытке продать собственные органы через интернет.
По данным областной прокуратуры, информация о возможной незаконной сделке была выявлена в ходе мониторинга интернет-пространства.
30 апреля 2025 года в рамках инициированного прокуратурой ОРМ сотрудниками УБОП задержан подозреваемый, который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на сумму 15 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
По факту начато досудебное расследование по статье 116 УК РК "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека". Ведется расследование.
15.05.2025, 09:25 37501
МВД Казахстана c начала года задержало 264 разыскиваемых за рубежом
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За четыре месяца 2025 года оперативники территориальных департаментов полиции при координации департамента криминальной полиции МВД РК задержали 264 лица, находившихся в межгосударственном и международном розысках по линии МВД зарубежных стран за совершение различных уголовных преступлений, сообщает Polisia.kz.
В Жамбылской области задержан 48-летний гражданин Республики Узбекистан, который в феврале в Ташкентской области в ходе семейной ссоры нанес своей супруге множественные телесные повреждения, повлекшие ее смерть.
В Туркестанской области задержан и взят под стражу 71-летний мужчина, находившийся в розыске с 2003 года по подозрению в совершении убийства.
В городе Алматы задержан и водворен в изолятор временного содержания узбекистанец, находившийся в межгосударственном розыске. В 2012 году в городе Чирчике он в ходе конфликта жестоко избил и задушил свою сожительницу.
В Жамбылской области задержан и водворен в изолятор временного содержания гражданин Кыргызстана. В 2022 году в городе Липецке РФ мужчина в ходе конфликта с применением ножа убил своего знакомого.
За пределами страны по запросам МВД Республики Казахстан разысканы 57 уголовных преступников.
14.05.2025, 15:00 57091
В Кокшетау у иностранца изъяли SIM-box
Подозреваемый находится под стражей
Фото: polisia.kz
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Кокшетау. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кокшетау у 21-летнего иностранца изъяли SIM-box, сообщает Polisia.kz.
Это незаконное оборудование предназначено для регистрации виртуальных абонентских номеров и используется аферистами для совершения интернет-мошенничеств на территории Республики Казахстан. В ходе следственных мероприятий киберполицейские изъяли устройство, ноутбук, мобильный телефон и роутер. Предварительно установлено, что эти устройства использовались фигурантом для обмана граждан", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что 21-летний подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование.
Ранее устройство SIM-box для мошеннических звонков и рассылок было изъято у иностранца в Астане.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
14.05.2025, 11:10 51156
Выделенные на строительство ветроэлектростанции более 8,5 млрд тенге украли у дочерней компании "Самрук-Энерго" Дополнено
Одним из фигурантов дела стала экс-депутат столичного маслихата
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане двух казахастанцев осудили по фактам крупного хищения при реализации проекта по строительству ветряной электростанции в городе Ерейментау, сообщили в пресс-службе столичного межрайонного суда.
Согласно материалам суда, двое фигурантов в период с 2020 по 2022 год сообща похитили денежные средства, принадлежащие дочерней компании АО "Самрук-Энерго", выделенные на реализацию проекта "Строительство ветряной электростанции в городе Ерейментау мощностью 50 МВт".
В ведомстве рассказали, что хищение было совершено через заключение фиктивных договоров и перевод средств через аффилированные компании. В результате ущерб компании превысил 8,5 млрд тенге.
Также в октябре 2021 года одна из осужденных заключила с неким АО договор на поставку трансформаторных подстанций, обязательства по которому не исполнила. В результате компания понесла ущерб в размере, превышающем 157 млн тенге.
Приговором суда один из фигурантов был приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии с лишением государственной награды - ордена "Құрмет". Второй подсудимый приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с применением смягчения наказания по статье 55 УК РК.
Также был частично удовлетворен гражданский иск дочерней компании "Самрук-Энерго" - взыскано более 8,5 млрд тенге и 3 млн тенге судебных расходов. Остальная часть иска оставлена без рассмотрения.
Дополнено 14.05.2025, 16.39
По данным АФМ, одним из фигурантов дела стала экс-депутат маслихата Астаны.
С санкции суда на все имущество стоимостью 13 млрд тенге (завод, база отдыха, специальные техники и транспортные средства) наложен арест", - сказано в сообщении ведомства.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?