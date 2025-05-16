Полицейских осудили за вымогательство и превышение полномочий в ВКО

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Тараз. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении К., которая избила своего приемного сына скалкой, сообщает пресс-служба - В Жамбылском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении К., которая избила своего приемного сына скалкой, сообщает пресс-служба суда





В декабре 2024 года подсудимая заподозрила приемного сына в хищении 1 млн тенге. Она потребовала у него вернуть деньги. Когда он ответил, что не брал деньги, К. схватила деревянную скалку и начала его бить.





На следующий день преподаватели колледжа отвезли потерпевшего в больницу. Согласно заключению экспертизы, несовершеннолетнему М. был причинен легкий вред здоровью.





Подсудимая вину признала полностью. Потерпевший М. сообщил, что претензий к приемной матери не имеет, прощает ее, просил освободить ее от наказания, но с ней жить дальше не хочет.





Приговором суда подсудимая К. была признана виновной и ей назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.





Также установлены особые требования к поведению К., а именно запрет разыскивать, преследовать, посещать потерпевшего, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами на 3 месяца.



